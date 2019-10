Ce n’est pas une surprise

«C’est un résultat incroyable, mais on n’est pas vraiment surpris.» Samuel Piette était aux anges après cette victoire canadienne attendue depuis trop longtemps.

Le milieu de terrain québécois espère maintenant que ce match va permettre à tout le monde de jeter un nouveau regard sur le soccer canadien.

«C’est une soirée historique pour les joueurs, les fans et le pays. Ça va au-delà de la victoire de 2 à 0, on va peut-être avoir un peu plus de respect pour les joueurs canadiens, notamment dans la MLS.»

«C’est une sensation incroyable et j’ai l’impression de découvrir un nouveau Canada, une nouvelle génération ; et on n’a qu’à continuer de cette façon pour voir ce que l’avenir nous réserve», a ajouté le jeune Jonathan David.

Génial

Les deux marqueurs de la rencontre, Alphonso Davies et Lucas Cavallini, étaient à court de mots pour décrire comment ils se sentaient.

«J’ai ressenti un million d’émotions quand j’ai marqué ce but. C’est le plus gros but de ma carrière», a dit le premier.

«C’est génial de marquer contre les États-Unis, en fait c’est toujours génial de marquer pour son pays dans un match important comme celui-ci», a pour sa part affirmé Cavallini.

Samuel a indiqué que les Canadiens ont rapidement compris qu’ils avaient une réelle chance de l’emporter parce qu’ils ont amorcé la rencontre en force.

«On a gagné presque tous nos duels, la mentalité a été exceptionnelle. À la 15e ou à la 20e minute, on sentait qu’il y avait un coup à jouer parce qu’on avait le meilleur sur eux.»

«On voulait le match plus qu’eux dès la première minute», a corroboré Cavallini.

Mérite

L’entraîneur américain a donné tout le mérite de la victoire aux Canadiens et à leur volonté, soulignant notamment la passion démontrée par Samuel Piette.

«Ce qui saute aux yeux, c’est le désir du Canada et le mérite leur revient. Il faut au minimum égaler leur désir, même s’il n’y a pas eu un manque d’efforts.»

Il a par ailleurs souligné le talent brut d’Alphonso Davies tout en précisant qu’il n’a peut-être pas été aussi dangereux qu’il l’a paru.