Une victoire au moment opportun pour le Vert et Or

La victoire surprise du Vert et Or sur les Carabins, samedi à Sherbrooke, ne pouvait pas arriver à un meilleur moment pour Mathieu Lecompte.

Alors que son équipe parvenait à défaire la seule formation invaincue cette saison dans le RSEQ par la marque de 23-15, une cinquantaine de joueurs collégiaux se trouvaient dans les gradins du stade dans le but de se familiariser avec le circuit universitaire qui les attend.

«Les astres étaient bien alignés, a expliqué l’entraîneur-chef en entrevue à l’émission Les Partants, mardi. Ces jeunes-là ont vu la progression de l’Université de Sherbrooke et dans quelle direction on s’en va. Cette victoire-là a permis à certains d’entre eux de se voir dans l’uniforme du Vert et Or dans l’avenir.»

D’ailleurs, l’euphorie de ce gain surprise contre les Carabins a eu un effet immédiat sur les futurs athlètes universitaires.

«On a trois joueurs qui ont déjà annoncé leurs couleurs et qui ont choisi de venir jouer pour nous l’an prochain», a précisé Lecompte.

Outre un avantage certain dans le processus de recrutement, ce gain important a aussi déstabilisé l’ordre établi dans le RSEQ, alors que le Rouge et Or et les Carabins ont chacun maintenant subi une défaite cette saison.

«C’est la nouvelle réalité du football dans le RSEQ. On a tous de bonnes équipes et il faut arriver préparé, peu importe l’adversaire. Je lève mon chapeau à nos étudiants-athlètes. Depuis le début, ils acceptent le défi et la mission et ils ont exécuté le plan de match pratiquement à la perfection», a soutenu Lecompte.

Le Vert et Or disputera son prochain match contre les Stingers de Concordia, samedi, avant de conclure sa saison régulière la semaine suivante contre le Rouge et Or.

Voyez l’entrevue complète de Mathieu Lecompte dans la vidéo ci-dessus.