Un record particulier pour Victor Olofsson

La recrue des Sabres de Buffalo Victor Olofsson connaît tout un début de carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Le Suédois de 24 ans a récolté sept points, dont cinq buts, en six matchs jusqu'ici cette saison. Et l'an dernier, il avait inscrit quatre points, dont deux buts, en six rencontres.

Il est ainsi devenu le premier joueur dans l'histoire de la LNH à marquer les sept premiers buts de sa carrière en avantage numérique.

Avant de faire ses débuts en Amérique du Nord l'an dernier, avec les Americans de Rochester (30 buts, 33 aides en 66 matchs), Olofsson avait été le meilleur franc-tireur de la Ligue suédoise de hockey en 2017-2018 avec 27 buts en 50 affrontements.