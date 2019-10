Nick Suzuki reprend sa place

La recrue Nick Suzuki a repris sa place au sein du quatrième trio, mardi, lors de l’entraînement des Canadiens.

Cela signifie que le joueur de 20 ans sera de la formation, ce soir, alors que le Lightning de Tampa Bay sera au Centre Bell.

Nick Cousins, qui avait pris la place de Suzuki sur la quatrième unité, hier, était le 13e attaquant.

Par ailleurs, Suzuki s’est de nouveau entraîné sur l’avantage numérique, puisque l’entraîneur de l’équipe, Claude Julien, reconnaît que sa contribution a été positive dans ce contexte lors des derniers matchs.

«On sait qu'il a beaucoup de talent, une bonne vision, a observé Julien, en marge de la séance. Offensivement, c'est un gars qui est très doué. On continue de faire notre travail et de lui donner les opportunités qui lui reviennent et qui vont nous aider à performer dans les bonnes occasions.»

Manifestement, Suzuki, qui compte un point en cinq matchs dans ce qui est sa première saison dans la LNH, est sur la même longueur d’ondes que son entraîneur.

«Ils m'aiment bien sur le jeu de puissance et je veux leur montrer ce dont je suis capable dans ces circonstances, saisir ma chance, a-t-il souligné. C'est un rôle important et on en aura besoin ce soir.»

Le jeune homme a avoué qu’il est de plus en plus confortable au niveau de la LNH et qu’il devient «plus confiant à chaque match».

Outre ce changement en attaque, rien n’a bougé dans la composition des trios et paires de défenseurs mis en place par l’entraîneur. En fait, Julien enverra sur la glace la même équipe qui a battu les Blue de St. Louis samedi dernier.

Le jeune défenseur Cale Fleury, qui n’a pas joué depuis une semaine, restera encore sur la passerelle ce soir, mais Julien ne l’oublie pas.

«C'est difficile après une victoire comme celle du dernier match, de faire des changements, a expliqué l’entraîneur. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est sûr qu'on veut le voir jouer, mais ça revient toujours à la même chose: s'il faut lui faire jouer quelques matchs à Laval et le ramener, on peut toujours faire ça. Mais on n'est pas rendus là encore. Il y a peut-être des chances qu'on le voit bientôt.»

«C'est sûr que ce n'est pas un gars qui va rester assis dans les estrades pendant un mois», a également mentionné Julien.

Bien entendu, Carey Price sera de retour devant le filet du CH, ce soir.

Voyez la formation des Canadiens à l'entraînement: