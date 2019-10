Suzuki, comme Marchand et Thornton

Publié aujourd'hui à 12h52

Mis à jouraujourd'hui à 12h55

Claude Julien approche de son 1200e match (saison régulière) comme entraîneur-chef dans la LNH. Il a évidemment vu neiger dans sa carrière et il sait très bien que lorsque vous êtes derrière le banc d’une équipe comme les Canadiens ou les Bruins, toutes les décisions sont décortiquées.

Celle de samedi, de placer Nick Suzuki sur le quatrième trio, a évidemment fait réagir parce que bien des «experts» voyaient cette décision comme un vote de non confiance à l’endroit de l’attaquant de 20 ans.

La réalité est tout autre. Nick Suzuki n’a pas vu son temps de glace chuter parce qu’il a encore une fois été utilisé en avantage numérique (4:57) pour un total de 16 minutes et 08 secondes. La réalité c’est qu’il a été le cinquième attaquant des Canadiens samedi, comme ce fut le cas lors du match d’ouverture à domicile.

Gravir les échelons

Justement, dans la rencontre face aux Red Wings jeudi, Nick Suzuki a joué 30 secondes de plus que samedi. Mais ce qui était évident face aux Blues, c’est qu’il était beaucoup plus à l’aise sur la patinoire, donc beaucoup plus efficace. Évidemment que Claude Julien a choisi ses moments pour envoyer son quatrième trio sur la glace. Mais plus le match avançait, plus Claude Julien envoyait le trio de Nate Thompson sur la patinoire contre les meilleurs joueurs des Blues.

Soyons honnêtes dans l’évaluation de Nick Suzuki : il a disputé, samedi, son meilleur match cette saison. Il ressemblait beaucoup plus à un joueur de la LNH que lors de ses quatre premières rencontres et il faut donner du crédit à Claude Julien qui lui a permis de bien paraître et de se sentir bien.

Il n’y a pas de honte à jouer sur un quatrième trio. Pat Burns utilisait Joe Thornton sur le quatrième trio des Bruins lors de son arrivée dans la LNH à 18 ans.

Claude Julien a placé Brad Marchand sur le quatrième trio des Bruins afin de lui permettre de mieux comprendre ce qu’il devait faire pour monter les échelons. Marchand est aujourd’hui un des meilleurs joueurs de la LNH.

On a beau dire qu’il faut éviter les comparaisons, il reste qu’il y a une réalité pour tous les joueurs qui arrivent dans la meilleure ligue au monde. Avant d’apprendre à courir, il fait apprendre à marcher. Brûler les étapes en accordant des responsabilités à un jeune qui n’est pas en mesure d’accomplir son travail est certainement très néfaste pour son développement.

Bravo aux spectacteurs

Il y a des moments uniques dans le monde du sport. L’ovation que vous avez accordée à Jonathan Drouin après le match de samedi est marquante. Étant à ses côtés sur la glace, je peux vous dire que lorsque la foule s’est mise à l’ovationner de cette façon, ce fut une belle surprise. C’était, dans un sens, inattendu en raison de son intensité.

La réaction de Jonathan Drouin était elle aussi tout aussi belle. Son premier réflexe a été d’applaudir les spectateurs en retour. Cette relation partisans-joueurs est importante, beaucoup plus qu’on l’imagine. Elle démontre que les partisans ont à cœur les succès des joueurs et en retour, cet amour motive les athlètes au plus haut point.

Je peux vous dire que ce n’est pas seulement Jonathan Drouin qui a apprécié, mais les 22 autres joueurs de l’équipe aussi.