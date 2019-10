Performance record de Morgan Rielly

Les Maple Leafs ont inscrit quatre buts lors du deuxième tiers et ils ont vaincu le Wild du Minnesota 4 à 2, mardi soir, à Toronto.

Le grand artisan de ces réussites a été le défenseur Morgan Rielly qui a amassé quatre mentions d’aide. Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire de la formation de la Ville Reine à fournir quatre passes dans une seule période d’un match de la saison régulière. Il est également devenu le 29e joueur de l’histoire des Maple Leafs à engranger 200 mentions d’aide en carrière.

Les auteurs des buts ont été John Tavares, Mitchell Marner, Andreas Johnsson et Auston Matthews. Le dernier a d’ailleurs amassé son septième but cette saison, et ce, en autant de rencontres.

Devant le filet des vainqueurs, le gardien Frederik Andersen a fait face à 29 tirs, lui qui a été déjoué par Luke Kunin et Gerald Mayhew. Pour sa part, Devan Dubnyk a reçu 34 lancers devant le filet du Wild.

La formation du Minnesota tentera de se reprendre contre le Canadien de Montréal, jeudi soir, au Centre Bell. De leur côté, les Leafs visiteront les Capitals à Washington, dès mercredi.

Nick Schmaltz s’occupe des Jets

À Winnipeg, le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Nick Schmaltz a amassé un but et deux mentions d’aide, ce qui a permis à sa formation de battre les Jets 4 à 2.

La réussite de l’athlète de 23 ans est survenue en deuxième période et s’est avérée être le but gagnant. Profitant d’un avantage numérique, il a déjoué le gardien Connor Hellebuyck d’un magnifique tir des poignets.

Le héros du jour pour les Coyotes a également alimenté ses coéquipiers Conor Garland et Christian Dvorak. Le dernier a d’ailleurs touché la cible à deux occasions, mais Schmaltz n’a participé qu’à un seul de ses buts.

La réplique des Jets est venue des bâtons de Mark Scheifele et Kyle Connor.