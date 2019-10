Les cinq K. O. les plus marquants en boxe

En boxe, certains knockouts sont plus marquants que d’autres. Ces séquences deviennent des incontournables et les amateurs de sport de combat s’en souviennent encore des années plus tard.

Lors de son segment Le champ de bataille à l'émission JiC, Jeff Jeffrey est revenu sur les cinq knockouts les plus marquants de l’histoire.

Plusieurs noms connus, dont Arturo Gatti, Manny Pacquiao et Éric Lucas, figurent dans ce palmarès. Ils n’ont toutefois pas tous connu les joies de la vie.

Voyez le segment Le champ de bataille dans la vidéo ci-dessus.