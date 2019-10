Le point de presse de Claude Julien en 12 citations

Claude Julien n'a pas aimé ce qu'il a vu de certains de ses troupiers, mardi soir, face à la machine du Lightning de Tampa Bay.

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a visé un trio en particulier à l'issue de la défaite de 3-1.

Voici un survol de son point de presse en 12 citations :

1- «Après avoir marqué le premier but, on a commencé à être mou. On n’a pas été capable de freiner leurs attaques.»

2- «On n’était pas capable de sortir de notre territoire pendant presque deux minutes. Résultat, ils ont marqué un but.»

3- «En deuxième, on a fait un mauvais changement au banc. Ils ont compté un autre but là aussi.»

4- «Ça n’a pas été un bon changement. Les gars qui ont sauté sur la patinoire auraient pu être un peu plus rapides verre le territoire défensif.»

5- «Ce sont des choses qu’on ne peut pas faire. Si on veut connaître du succès, il faut être capable de jouer pendant 60 minutes.

6- «Notre plus gros problème cette saison est de trouver le moyen de jouer pendant 60 minutes. On l’a fait samedi soir et on a vu les résultats.»

7- «On a connu trop de séquences qui nous font mal.»

8- «J’ai changé les combinaisons. L’unité (de Kotkaniemi) a été à l’origine de deux buts à cinq contre cinq ce soir. Ce trio n’a pas été très bon. Il a passé deux minutes dans son propre territoire.»

9- «Drouin a été muté. Kotkaniemi aussi. Je voulais relancer l’équipe. La troisième était bonne, mais nous n’avons pu combler le retard.»

10- «Je ne viens pas ici pour analyser et ce que vous pensez et voyez. Je vais m’en tenir à la vidéo demain.»

11- «J’ai dit qu’avant un de leurs buts, le trio de Kotkaniemi aurait pu sortir la rondelle au moins deux fois. Deux ou trois autres fois, ils auraient pu avorter une attaque. Je parle de ces gars-là spécifiquement.»

12- «Le blâme doit être répandu (ailleurs qu’en défense).»