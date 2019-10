L’Avalanche, l’équipe de l’heure

Une seule équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas encore subi les affres de la défaite cette saison, soit l’Avalanche du Colorado, qui refuse cependant de se réjouir trop rapidement.

Grâce à un gain de 6 à 3 aux dépens des Capitals de Washington, lundi, la troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar a signé un cinquième gain en autant de sorties, une première depuis la campagne 2013-2014. À l’époque, le club de l’Ouest américain comprenait trois joueurs figurant encore dans ses rangs : Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Erik Johnson.

Ceux-ci avaient vu les «Avs» décrocher le titre de la section Centrale avec une récolte de 112 points pour ensuite plier l’échine au premier tour éliminatoire. Ainsi, il ne faut pas s’enorgueillir des récents succès, même si le contexte a bien changé depuis six ans. Contrairement à 2013, les attentes sont élevées au Colorado.

«C’était différent à ce moment-là. Le sentiment général n’était pas le même au début du calendrier régulier. L’année précédente, on avait fini 30e de la ligue pour repêcher Nate, qui s’en allait disputer sa première saison en carrière. Donc, nous étions largement négligés, a mentionné Landeskog au quotidien anglais «Denver Post». Cette fois, nous avons des objectifs qu’on a souvent évoqués. Le groupe en place est différent et même si on trouve le moyen de gagner des matchs de hockey, nous savons qu’on a beaucoup plus à donner.»

Suivre le plan

Selon Bednar, la performance de ses hommes est évidemment satisfaisante, mais c’est davantage la manière de jouer que les résultats qui l’impressionnent.

«C’est bien, je suis fier des gars, car on leur en a beaucoup demandé dernièrement. Jouer de la façon appropriée et suivre les habitudes que nous souhaitons imposer représentent l’aspect le plus important à mes yeux.»

Néanmoins, l’Avalanche ne veut pas se contenter de ces victoires hâtives. Il y a toujours place à l’amélioration.

«Je ne pense pas qu’on a encore montré le meilleur de nous-mêmes. Nous n’avons pas été capables de jouer 60 minutes complètes. Il y a encore des points à régler», a émis le gardien Philipp Grubauer après avoir vaincu les Capitals, son ancienne organisation.

Le Colorado visitera les Penguins de Pittsburgh, mercredi.