La vraie histoire de Tiger Woods enfin révélée

Les admirateurs du golfeur Tiger Woods pourront lire éventuellement ses mémoires, car l’ancien numéro 1 mondial a révélé mardi qu’il sera l’auteur d’un livre à ce propos.

L’éditeur HarperCollins publiera le bouquin «Back», un mot évoquant à la fois ses problèmes dorsaux et son retour en force sur les verts, à une date toujours indéterminée.

«Je me suis retrouvé sous les feux de la rampe pendant longtemps et pour cette raison, il y a eu de nombreux livres et émissions de télévision à mon sujet, plusieurs comprenant des erreurs, de la spéculation et des imprécisions», a commenté Woods dans un communiqué diffusé par le réseau Golf Channel.

«Ce texte présentera mon histoire authentique. Il sera écrit avec mes mots et ça exprimera mes pensées. Le tout décrira comment je me sens et ce qui s’est passé dans ma vie. J’ai travaillé cela minutieusement et je continuerai le processus afin de créer quelque chose que les gens voudront lire», a-t-il ajouté.

L’Américain n’a jamais écrit de livre par lui-même, mais a collaboré à la préparation de «How I Play Golf» (2001), des éditeurs de la revue spécialisée «Golf Digest», et de «The 1997 Masters : My Story» (2017), du journaliste Lorne Rubenstein.