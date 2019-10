Les Stars de Dallas connaissent un début de saison moribond et leur directeur général Jim Nill est persuadé que les unités spéciales en sont la cause.

L’équipe texane détient un dossier de 1-5-1 et n’a inscrit qu’un but en 22 avantages numériques. Elle a également permis six buts pendant que l’un de ses patineurs était au banc des pénalités.

«Nous ne jouons vraiment pas du bon hockey présentement, mais nous avons été tenaces dans chacune de nos parties. Si nous avions pu marquer un seul but en supériorité numérique lors de ces parties, cela aurait fait une différence», a indiqué Nill au site internet des Stars.

L’analyse de l’homme de 61 ans peut sembler simpliste, mais sa formation a tout de même encaissé quatre de ses six revers par un écart d’un seul but.

«Je pense que nos unités spéciales doivent être meilleures et nous ne jouons pas assez rapidement. Les gens doivent comprendre que de jouer vite ne signifie pas que les gars doivent patiner à 100 milles à l’heure. C’est de penser rapidement, bouger la rondelle rapidement et nous ne faisons pas ça en ce moment. Nous ne jouons pas en unité de cinq. Dans les quatre derniers mois de la saison passée, nous étions une équipe acharnée, ce que nous ne sommes pas.»

Ne pas céder à la panique

Pourtant, les Stars ont sensiblement la même formation qu’en 2018-2019. Ils devraient même être meilleurs, eux qui ont ajouté Joe Pavelski, qui a franchi le cap des 30 buts en une saison à cinq reprises durant sa carrière. Cette acquisition sur le marché des joueurs autonomes faisait partie du plan de Nill pour connaître davantage de succès.

Qu’à cela ne tienne, le DG n’a pas l’intention de jeter le bébé avec l’eau du bain.

«Nous sommes déçus de notre début de campagne, mais c’est seulement sept rencontres et nous ne pouvons pas faire un 180 degrés avec notre équipe. Cela ne fonctionne pas comme ça. Je sais que plusieurs partisans aimeraient ça, mais je ne peux pas échanger l’ensemble de l’équipe.»

Les Stars tenteront de mettre fin à leurs insuccès, mercredi, lorsqu’ils visiteront les Blue Jackets à Columbus.