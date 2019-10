David Pastrnak reste bien humble

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak prend plaisir à remplir les filets adverses depuis trois ans et constitue une pièce importante de la formation de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, ce qui ne l’empêche pas d’avoir le triomphe modeste.

À LIRE AUSSI: Un début de carrière plutôt ardu pour Jack Hughes

Le numéro 88 connaît un début de campagne pour le moins faste en vertu de 10 points en six rencontres. Lundi après-midi, il a touché la cible quatre fois pour pratiquement battre à lui seul les Ducks d’Anaheim 4 à 2 au TD Garden. Le Tchèque est donc sur la bonne voie pour offrir une récolte encore plus importante qu’auparavant.

Lors de chacune des trois dernières saisons, il a inscrit minimalement 34 buts et 70 points. L’an passé, Pastrnak a totalisé 38 filets et 81 points en dépit de 16 parties manquées. Le principal intéressé souhaite d’ailleurs progresser, d’abord et avant tout.

«J’essaie seulement de devenir un meilleur joueur que l’année précédente. C’est ma plus grande préoccupation avant chaque saison, a-t-il expliqué au site NHL.com après le sixième tour du chapeau de sa carrière, calendrier régulier et séries éliminatoires confondus. Certes, je veux être un peu meilleur qu’avant et c’est sur cela que je travaille.»

Des coéquipiers heureux

Pour leur part, les coéquipiers du joueur d’avant ne tarissent pas d’éloges à son égard.

«Il est un hockeyeur si talentueux, il est dangereux sur chaque jeu, a commenté le vétéran Brad Marchand. Peu importe où il se trouve et l’endroit où il reçoit la rondelle, vous devez accomplir votre travail contre lui. Si vous ne le faites pas, il se placera en bonne position pour marquer un but.»

«David a été très bon pour nous, a affirmé Cassidy. Nous en avions besoin, puisque notre production offensive n’est pas suffisamment équilibrée. Heureusement, il est en feu et nous sommes heureux qu’il le soit. Il se dirige à l’endroit requis pour compter. La chimie de son trio [avec Patrice Bergeron et Marchand] est bien présente actuellement, même si c’était plus ou moins à point au départ. Ils n’ont pas beaucoup joué lors des matchs préparatoires, mais là, ils fonctionnent.»

Les Bruins ont gagné cinq de leurs six duels jusqu’ici et accueilleront le Lightning de Tampa Bay, jeudi.