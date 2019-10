Un horrible début de match pour les «Caps»

Les Capitals ont accordé quatre buts dans les dix premières minutes de leur affrontement contre l’Avalanche du Colorado et ils ont finalement perdu 6 à 3, lundi, à Washington.

Il n’y avait pas huit minutes d’écoulées qu’Erik Johnson, Nikita Zadorov et Nazem Kadri avaient placé la rondelle derrière le gardien de but Braden Holtby. Ce dernier a cédé sur les trois premiers tirs de ses adversaires et il a été chassé de la rencontre. Il est ainsi devenu le premier gardien des Capitals à accorder au moins trois buts sans faire aucun arrêt depuis que Don Beaupre a permis quatre filets aux Penguins de Pittsburgh le 24 novembre 1989.

Le changement de gardien n’a cependant pas fait une grande différence, car moins de deux minutes après son arrivée dans la partie, Ilya Samsonov a perdu ses moyens devant un tir de Mikko Rantanen. Le jeune gardien russe a également été déjoué par Matt Nieto en troisième période, tandis que Nathan MacKinnon a complété la marque dans un filet désert.

De leur côté, les quatre réussites des «Caps» sont venues des bâtons de Lars Eller, T.J. Oshie et Alex Ovechkin.

Cette rencontre a aussi été marquée par le cinquième point amassé par le défenseur de l’Avalanche Cale Makar, qui a obtenu une mention d’aide sur le but de Kadri. Seul Marek Zidlicky (Predators de Nashville 2003-2004) a une plus longue série de matchs avec au moins un point chez les arrières au commencement de leur carrière, lui qui avait réalisé une série de six parties.

Makar aura la chance d’égaler cette marque, mercredi, quand sa formation visitera les Penguins. L’équipe du Colorado tentera par le fait même de poursuivre son début de campagne parfait, elle qui n’a toujours pas subi de défaite en cinq parties.