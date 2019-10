À VOIR : Le but raté qui hantera à jamais Jack Hughes

Les Devils du New Jersey ont vu les Panthers de la Floride combler un retard de 4-1 pour l'emporter 6-4, lundi après-midi.

Question de tourner le fer dans la plaie, la recrue Jack Hughes a raté ce qui aurait pu concrétiser le cinquième but des siens en deuxième période.

Le premier choix au total au dernier repêchage a raté une cage béante devant Sergei Bobrovsky. Plutôt que d'enfiler le but no 1 de sa carrière, l'attaquant américain a frappé deux poteaux sur le jeu.

Sa réaction en dit long sur la frustration éprouvée:

De mal en pis pour les Devils

La remontée des visiteurs s’est amorcée au deuxième vingt, lorsque Brett Connolly a touché la cible à deux reprises pour réduire l’écart à un seul but. Il s’agissait d’ailleurs de ses premières réussites dans l’uniforme des Panthers.

Ceux-ci n’ont pas eu à attendre bien longtemps avant de niveler la marque en troisième période.

Après seulement 30 secondes, MacKenzie Weegar a battu Cory Schneider. Noel Acciari et Evgenii Dadonov ont ensuite inscrit respectivement le but gagnant et le filet d’assurance.

De leur côté, les Devils ont été propulsés offensivement par Paval Zacha, qui a marqué un but et fourni trois mentions d’aide. L'équipe est toujours à la recherche d’un premier gain.