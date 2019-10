Le Canadien s’est bien tiré d’affaire au cours du week-end en se farcissant les champions de la Coupe Stanley. C’est maintenant au tour du Lightning de Tampa Bay de s’amener au Centre Bell.

Évidemment, tous ont fraîche en mémoire la sortie expéditive de la troupe de Jon Cooper le printemps dernier. Après avoir survolé la saison régulière, le Lightning s’était lamentablement écroulé en étant balayé par les Blue Jackets de Columbus, au premier tour des séries éliminatoires.

D’ailleurs, le début de saison des Floridiens n’est certainement pas à la hauteur des attentes. Après cinq matchs, ils affichent un dossier de ,500 (2-1-1), un contraste avec leur amorce des trois dernières campagnes (4-1-0).

Néanmoins, le Lightning représente un défi de taille. Mené par Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point et Victor Hedman, le Lightning présente toujours une équipe aussi rapide. Les sorties de zone et les relances en zone neutre se font à 100 milles à l’heure.

«C’est le genre de match qui permet de bien saisir à quel point la LNH est rapide. Il faudra être prêts à patiner et à travailler. Cette équipe regorge de talent», a indiqué Brendan Gallagher, lundi.

Or, le Canadien a éprouvé quelques ennuis face à ce type de formation au cours des deux premières semaines d’activités. Les Hurricanes de la Caroline, les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo ont étourdi le Tricolore pendant de longs moments. C’est justement le travail et une bonne dose de caractère qui lui ont permis de récolter au moins un point dans chacun de ces affrontements.

«Nous avons un bon groupe de défenseurs. Nous sommes assez rapides et nous savons utiliser notre bâton de façon suffisamment efficace pour les contrer, a soutenu Brett Kulak. On a connu du succès contre eux l’an dernier en étant combatifs en territoire offensif. Il faut leur rendre la vie difficile et inconfortable.»

Unité en difficulté

À l’image de leur début de saison, l’attaque massive du Lightning offre un rendement inconstant. Toutefois, avec tout le talent offensif dont regorge cette formation, il ne faudra pas lui offrir une trop grande ouverture pour qu’elle en profite.

Après tout, cette unité a terminé au sommet du circuit Bettman l’hiver dernier, en raison d’un impressionnant pourcentage de conversion de 28,6 % avec les mêmes effectifs.

Or, l’infériorité numérique du Tricolore n’est pas à point. Depuis le début du calendrier, le quatuor a cédé à au moins une occasion à chaque rencontre. Pas surprenant qu’il pointe actuellement au 28e rang de la LNH avec une faible résistance de 64,7 %.

Après l’entraînement de lundi, Claude Julien a reconnu que des correctifs doivent être apportés dans cette facette du jeu.

«Ce sont des ajustements que nous devons apporter rapidement. On était beaucoup plus efficaces que ça l’an dernier. Cette fois, l’attaque massive semble beaucoup mieux. J’aimerais bien avoir les deux unités spéciales en bonne forme», a ajouté le Franco-Ontarien.

Le tendon d’Achille

Depuis l’ouverture du calendrier, les adversaires du Tricolore semblent prendre un malin plaisir à utiliser la passe transversale pour battre de vitesse les Montréalais et leur gardien.

«De temps à autre, on se fait prendre trop creux. Les attaquants se laissent attirer par le joueur placé dans l’enclave. Quand celui-ci descend près du filet, il faut le laisser au défenseur et couper la passe», a d’abord expliqué l’entraîneur du Canadien.

Les attaquants utilisés en infériorité numérique se font également prendre hors position lorsque l’adversaire exerce un contrôle soutenu de la rondelle. À ce moment-là, c’est la situation inverse qui se produit.

«Notre attaquant se trouve alors trop haut, ce qui libère la ligne de passe», a indiqué Julien.

Voilà pourquoi un bon segment de l’entraînement a été axé sur cette portion du jeu.