Honneurs individuels de la MLS: le LAFC attire l'attention

Comme on pouvait s’y attendre en vertu de leur saison historique, les représentants du Los Angeles FC dominent au chapitre des mises en nomination pour les principaux honneurs individuels de la Major League Soccer (MLS).

La MLS a annoncé l'identité des candidats lundi. La plupart des gagnants seront connus lors des deux prochaines semaines. Le nom du récipiendaire du titre de joueur par excellence sera dévoilé pendant la semaine du match de la Coupe MLS prévu le 10 novembre.

Dans ce dernier cas, les trois meilleurs buteurs de la saison tenteront de mettre la main sur le trophée Landon Donovan. Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles), Josef Martinez (Atlanta United) et Carlos Vela (Los Angeles FC), qui est déjà récipiendaire du Soulier d’or pour sa performance record de 34 buts, sont en lice dans cette catégorie.

L’entraîneur-chef du LAFC, Bob Bradley, est sans surprise candidat pour l’honneur du meilleur entraîneur. Le défenseur central Walker Zimmerman est quant à lui parmi ceux espérant remporter le prix du meilleur arrière du circuit.

Le dernier joueur du club californien à être sélectionné est le Canadien Mark-Anthony Kaye, qui voudra obtenir le trophée récompensant le meilleur retour de l’année.

Par ailleurs, le milieu de terrain du Toronto FC Alejandro Pozuelo est en compétition pour le titre de meilleur nouveau venu en MLS. En 2019, l’Espagnol a marqué 12 buts et effectué sept passes décisives en 30 matchs. Il sera opposé à Carles Gil (Revolution de la Nouvelle-Angleterre) et Heber (New York City FC) dans sa catégorie.