David Pastr-quatre

Avant le match de lundi contre les Bruins de Boston, les Ducks d’Anaheim n’avaient accordé que six buts en cinq matchs, le plus petit total de toute la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le début de la saison 2019-2020.

En visite à Boston, les Ducks sont tombés sur David Pastrnak, et cette belle statistique s’est envolée en fumée. L’attaquant des Bruins a inscrit quatre buts, dont deux en supériorité numérique.

Pastrnak a marqué deux fois, en première et en deuxième période, avant la réplique de Rickard Rakell. A suivi un autre doublé de «Pasta» en troisième période avant le but vain d’Adam Henrique dans un gain de 4-2 des Bruins.

À son sixième match, la production du Tchèque de 23 ans est passée de deux à six buts. Chouchou des poolers depuis son éclosion lors de la campagne 2016-2017, l’ailier revient de campagnes de 80 et de 81 points avec les Bruins. Après trois saisons de plus de 30 buts (34, 35, 38), est-ce l’année des 40 buts de Pastrnak?