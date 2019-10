«Ça me fait penser à la saison 2016» -Jacques Martin

Les Penguins de Pittsburgh ont causé toute une surprise en marquant 14 buts à leurs deux derniers matchs, et ce, malgré la perte de plusieurs joueurs clés.

Selon l’entraîneur adjoint des Penguins Jacques Martin, le capitaine Sidney Crosby est en partie responsable des récents succès de l’équipe, mais ce sont surtout les jeunes joueurs qui ont pris la relève en levant leur jeu d’un cran.

«Crosby a mené la charge depuis les blessures d’Evgeni Malkin et d’Alex Galchenyuk, a expliqué l’ancien entraîneur-chef des Canadiens à l'émission JiC. Mais les jeunes joueurs comme Sam Lafferty jouent avec beaucoup d’intensité et d’énergie et ça a déteint sur la feuille de pointage.»

Outre Malkin et Galchenyuk, Pittsburgh est aussi privé des services des attaquants Nick Bjugstad et Bryan Rust.

Martin a d’ailleurs remarqué un changement d’attitude dans le vestiaire cette saison.

«On joue avec beaucoup d’intensité et beaucoup d’énergie. L’environnement est sain, ça fait plaisir à voir malgré les blessures. Ça me fait penser à la saison de 2016, où on avait gagné la Coupe Stanley.»

Des fleurs à Letang

L’entraîneur est revenu sur le dernier match du défenseur Kritopher Letang, qui a récolté le 500e point de sa carrière.

«Kristopher est le pilier de notre brigade défensive, il apporte énormément à notre équipe. Atteindre ce plateau est amplement mérité.»

