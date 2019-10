PGA : Lanto Griffin peut finalement célébrer

L’Américain Lanto Griffin a obtenu sa première victoire en carrière au sein du circuit de la PGA en remportant de justesse l’Omnium de Houston, dimanche, à Humble, au Texas.

Pour ce faire, le vainqueur a eu besoin d’une carte de 69, trois coups sous la normale. Ayant calé cinq oiselets pendant la journée, il a conclu avec un cumulatif de 274 (-14) et une priorité d’un coup sur ses compatriotes Scott Harrington (67) et Mark Hubbard (69).

Chez les Canadiens, Michael Gligic (67) a fini ex aequo en 28e place à 283 (-5). Mackenzie Hughes (74) et Graham DeLaet (70) ont terminé respectivement aux 55e et 70e échelons à 287 (-1) et 291 (+3).

Le tournoi offrait des bourses totalisant 7,5 millions $.

Remontée payante de Jerry Kelly

Chez les seniors, Jerry Kelly a réussi cinq oiselets consécutifs sur son neuf d’aller pour se sauver avec la victoire au Championnat SAS présenté à Cary, en Caroline du Nord.

Malgré un boguey au 18e trou, Kelly (65) l’a emporté par un coup sur David McKenzie (63), obtenant son troisième gain de la campagne grâce à un cumulatif de 200 (-16). Meneurs après deux rondes, Woody Austin et Doug Barron ont tous deux joué 71 (-1) pour finir troisièmes à cinq coups de la tête, à égalité avec David Tomas (66).

Unique joueur de l’unifolié en action, Stephen Ames (70) a connu un bon week-end en prenant le huitième rang à 207 (-9).

Cet événement était le dernier de la saison régulière du circuit senior de la PGA. Trois tournois éliminatoires de la Coupe Schwab auront lieu prochainement, le premier d’entre eux étant prévu dans deux semaines. Au classement de la Coupe, Kelly occupe le deuxième rang des boursiers avec un total supérieur à 2 millions $. Le meneur Scott McCarron le devance par 221 430 $.

Les 72 premiers golfeurs au chapitre des bourses de l’année se sont qualifiés pour les éliminatoires.