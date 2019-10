Mark Stone en grande forme

Mark Stone a poursuivi son excellent début de saison samedi, avec les Golden Knights de Vegas, en amassant deux points dans un gain de 6 à 2 face aux Flames de Calgary, au T-Mobile Arena.

Il s’agissait déjà d’un quatrième match de plus d’un point depuis le début du calendrier régulier pour Stone. Avec trois buts et cinq aides en cinq matchs, l’attaquant des Golden Knights occupe le 10e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je crois que j’ai juste été chanceux, a dit Stone au sujet de ses statistiques. J’ai été chanceux de pouvoir capituler sur les beaux jeux de mes coéquipiers. Nous avons beaucoup de profondeur et profitons de la contribution des quatre trios», a dit Stone, dont les propos ont été rapportés sur le site LNH.com.

Le joueur de 27 ans a marqué son troisième but de la campagne au début de la deuxième période, pour porter le pointage à 2 à 2. Il avait également contribué au premier but des siens, inscrit par Tomas Nosek tôt en première période.

William Carrier a également connu un fort match pour l’équipe locale en amassant un but et une aide. Il s’agissait d’un premier match de plus d’un point pour Carrier dans la LNH. De son côté, Max Pacioretty a obtenu deux mentions d’aide.

Du caractère

Pour Stone, cette victoire convaincante démontre bien le caractère des Golden Knights, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs.

«Nous avons joué avec la rage, a-t-il lancé. Nous n’aimons pas perdre deux matchs consécutifs. Nous n’avons pas joué de notre manière habituelle [mardi contre les Bruins de Boston et jeudi contre les Coyotes de l’Arizona], mais nous nous sommes tout de suite ressaisis. Nous n’avons rien changé ce soir [samedi]. Nous sommes juste revenus au style de hockey des Golden Knight.»

Auteur de 33 arrêts dans la victoire, le gardien québécois Marc-André Fleury était aussi très satisfait du jeu présenté par sa formation. «Nous avons beaucoup mieux contrôlé le jeu. Nous n’avons pas accordé beaucoup de chances de marquer et nous en avons créé plusieurs. Nous avons joué un très bon 60 minutes», a indiqué Fleury.

Avec une fiche de 3-2, les Golden Knights sont présentement sixièmes dans l’Association de l’Ouest. Dimanche soir, ils tenteront de profiter de leur passage à Los Angeles, où ils affronteront les Kings, pour signer une deuxième victoire consécutive.