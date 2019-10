Les plus jeunes titrées sur le circuit WTA

L'Américaine Coco Gauff est devenue la 9e joueuse la plus jeune de l'histoire à remporter un tournoi WTA, en s'imposant à l'âge de 15 ans et 7 mois à Linz dimanche.

Voici la liste des 10 joueuses les plus jeunes à avoir remporté un titre sur le circuit féminin de tennis:



Tracy Austin (É.-U.): 14 ans et 28 jours (1977 à Portland)



Kathy Rinaldi (É.-U.): 14 ans, 6 mois et 24 jours (1981 à Kyoto)



Jennifer Capriati (É.-U.): 14 ans, 6 mois et 29 jours (1990 à Porto Rico)



Andrea Jaeger (É.-U.): 14 ans, 7 mois et 14 jours (1980 à Las Vegas)



Mirjana Lucic-Baroni (CRO): 15 ans, 1 mois et 25 jours (1997 à Bol)



Nicole Vaidisova (CZE): 15 ans, 3 mois et 23 jours (2004 à Vancouver)



Monica Seles (É.-U.): 15 ans, 4 mois et 29 jours (1989 à Houston)



Gabriela Sabatini (ARG): 15 ans, 5 mois et 2 jours (1985 à Tokyo)



Coco Gauff (É.-U.): 15 ans et 7 mois (2019 à Linz)



Anke Huber (GER): 15 ans, 8 mois et 22 jours (1990 à Schenectady)