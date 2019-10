Shanghai: Medvedev jouera sa 6e finale d'affilée

Daniil Medvedev, 4e mondial, s'est qualifié samedi pour sa 6e finale d'affilée en battant le Grec Stefanos Tsitsipas (7e) 7-6 (7/5), 7-5 en demi-finales du Masters 1000 de Shanghai.

«Il m'a surpris tactiquement, mais c'est le tennis et il fallait que je reste dans le match», a commenté le Russe de 23 ans au sujet du Grec qu'il a toujours battu en désormais cinq rencontres.



Il jouera dimanche pour le titre contre l'Italien Matteo Berrettini (13e) ou l'Allemand Alexander Zverev (6e) qui s'affrontent à partir de 20h00 locales (14h00 françaises/12h00 GMT).



Sur les cinq finales déjà jouées depuis son élimination au 3e tour à Wimbledon, dont celle de l'US Open, il en a remporté deux: à Cincinnati, pour décrocher son premier Masters 1000, et à Saint-Pétersbourg.



«Je suis fier (de ces six finales), mais une défaite est une défaite et je n'aime pas perdre, même en finale de l'US Open», a-t-il souligné.



Medvedev et Tsitsipas (21 ans), deux joueurs phares de la nouvelle génération, sont en grand froid depuis un différend à Miami en 2018 où l'arbitre avait dû intervenir à la fin du match alors que Medvedev, insulté par le Grec, était prêt à en venir aux mains.



Allumé



Tsitsipas n'a d'ailleurs pas hésité samedi à allumer Medvedev sur un smash qui est passé juste à côté du Russe, plus occupé à se protéger de la balle qu'à tenter de la renvoyer.



Dans la première manche, les deux joueurs ont été solides et ont conservé leur mise en jeu jusqu'au jeu décisif où Tsitsipas a craqué avant le Russe.



Medvedev a ensuite déroulé dans la seconde manche. Il a réussi le premier break de la partie dans le 3e jeu pour mener 2-1 service à suivre, grâce à un extraordinaire passing de revers en bout de course.



Mais à 5-4 sur son service pour conclure le match, il s'est retrouvé mené 0-40. Dans la même situation au premier set à 4-4, il avait aligné 5 points d'affilée pour éviter d'être brisé. Mais cette fois, peut-être atteint de nervosité, il a permis au Grec d'égaliser à 5-5 sur une faute directe.



Dans la foulée, Tsitsipas a complètement manqué son jeu de service, laissant le Russe refaire le break et servir de nouveau pour le match. Cette fois, le Moscovite francophone n'a pas laissé passer sa chance.



Les deux joueurs sont déjà qualifiés, avec Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et Dominic Thiem, pour le Masters de Londres (10-17 novembre) qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. En revanche, Zverev et Berrettini sont en quête de l'un des deux tickets restants.