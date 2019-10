Médaille de bronze pour Bilodeau et Ilyushechkina

Le Québécois Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire en couple Lubov Ilyushechkina ont décroché la médaille de bronze à leur toute première compétition ensemble, au Trophée de Finlande, à Helsinki, samedi.

Les deux patineurs représentant le Canada ont obtenu un pointage de 193,58, bon pour le troisième rang. Ils ont été devancés par les paires russes composées d’Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov et d’Alisa Efimova et de son partenaire Alexander Korovin.

«Pour une toute première compétition internationale ensemble avec seulement sept mois d’entraînement, nous ne pouvions pas espérer mieux, a dit Bilodeau à Patinage Canada après sa performance. Cela nous prépare vraiment bien pour nous améliorer encore plus à l’entraînement et faire encore mieux lors de notre prochaine compétition.»

«Nous étions nerveux, mais c’était excitant, a ajouté Ilyushechkina. C’était très satisfaisant de bien exécuter les deux programmes.»

Leurs compatriotes Evelyn Walsh et Trennt Michaud ont complété l’épreuve au sixième rang, alors qu’ils étaient huitièmes la veille, après le programme court.

Une autre médaille de bronze

L’Ontarien Roman Sadovsky ramènera aussi le bronze au pays, lui qui s’est démarqué en simple masculin en Finlande.

Sadovsky (222,23) a terminé derrière le Japonais Shoma Uno (255,23 points), qui a remporté l’argent aux derniers Jeux olympiques, et Sota Yamamoto (223,24), aussi du Japon.

«Le programme court a été le meilleur que j’ai fait dans ma vie, mais le long aurait pu être meilleur», a dit Sadovsky, 20 ans.

En danse, les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha sont quatrièmes après l’épreuve de la danse rythmée. L’Ontarienne Gabrielle Daleman, est quant à elle 15e après le programme court féminin. La danse libre et le programme libre féminin suivront dimanche pour clôturer cette compétition.

Le Trophée de Finlande est la sixième étape de la Série Challenger de l’ISU 2019, une préparation pour la saison du Grand Prix qui débutera la semaine prochaine à Las Vegas avec Skate America.