Les Blues éviteront-ils la guigne?

Champions en titre de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis tenteront de connaître du succès dans cette saison «rebond», là où plusieurs ont échoué et où d’autres ont triomphé.

Les Blues seront les prochains adversaires du Canadien de Montréal, samedi au Centre Bell, et connaissent un bon début de campagne avec sept points amassés en quatre rencontres. La formation du Missouri trône d’ailleurs au sommet de la division centrale de l’Association Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Deux Québécois passent de bons moments chez les Blues. Le vétéran David Perron a obtenu cinq points en quatre rencontres tandis que son jeune coéquipier Samuel Blais a quatre points.

Comme plusieurs gagnants de la Coupe Stanley, les Blues ont pris la décision de ne pas toucher à leur noyau de vainqueurs. On retrouve toujours les Alex Pietrangelo, Colton Parayko et Jay Bouwmeester en défense et les Vladimir Tarasenko, Ryan O’Reilly, Brayden Schenn et Jaden Schwartz en attaque. Même le duo de gardiens de but est resté inchangé avec Jordan Binnington et Jake Allen.

Seul le défenseur Justin Faulk s’est ajouté au groupe en début de saison. Conséquemment, les Blues ont subi les pertes de Joel Edmundson et de Michael Del Zotto à cette position.

Peu d’exception

Depuis l’an 2000, toutes les équipes gagnantes de la Coupe Stanley ont atteint les séries par la suite. Toutes sauf deux exceptions.

Les Kings de Los Angeles, après avoir remporté les grands honneurs en 2014, ont échoué dans leur tentative de se classer pour les séries l’année suivante, malgré une formation inchangée. Même situation pour les Hurricanes de la Caroline, qui ont gagné en 2006, mais été incapables d’accéder aux éliminatoires l’année suivante.

À l’opposé, les Penguins de Pittsburgh ont bien réagi à leur Coupe de 2016 en en emportant une deuxième consécutive l’année d’après. Les Capitals, eux, ont été écartés des séries au premier tour l’an dernier, après avoir baladé le convoité trophée dans les rues de Washington en 2018.