«Le premier ministre doit intervenir»

Dans son segment Sans filet lors de l’entracte du match opposant les Canadiens et les Blues, Michel Bergeron a imploré le premier minsitre du Québec François Legault de trouver un moyen d’aider plus de jeunes québécois à jouer au hockey.

Cette semaine, M. Legault a fait le vœux de voir plus de joueurs québécois évoluer pour le Tricolore.

«M. Legault, aidez les familles» a demandé Bergy à M. Legault. Selon l’expert, jouer au hockey coûte trop cher pour la majorité des foyers québécois et c’est pourquoi le nombre de joueurs de la LNH provenant de la belle province est de plus en plus réduit.

«C’est le temps de donner un crédit, une baisse d’impôts ou quoique ce soit pour aider les jeunes.»

Pour le Tigre, la corrélation est claire : «Il y a des jeunes qui arrêtent de jouer au hockey, parce que les coûts sont trop élevés.» Que ce soit l’équipement, l’inscription ou les tournois, les coûts sont exorbitants et ce n’est pas ce qui va stimuler les jeunes à poursuivre leur développement dans le monde du hockey.

Voyez la chronique Sans filet dans la vidéo ci-dessus.