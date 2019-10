Cette semaine dans l’univers de la WWE : les amateurs rouges de colère

Publié aujourd'hui à 12h37

La WWE a manqué une belle occasion de bien finir son plus récent PPV, alors que la finale entre Seth Rollins et Bray Wyatt a soulevé l’ire chez les amateurs.

Et à juste titre.

Il n’y avait qu’un scénario de possible : une victoire de Bray Wyatt, le lutteur le plus populaire en ce moment à la WWE. Oui, il était trop tôt pour l’envoyer contre le champion, mais une fois que tu prends la décision de faire le match, tu dois l’assumer jusqu’au bout. À la place, on a voulu être créatif. L’éclairage rouge était une mauvaise idée. Rendre Wyatt aussi invincible sans remporter la victoire était une mauvaise idée. Et le combat qui ne se termine pas par une disqualification mais bien par un arrêt de l’arbitre était une mauvaise idée.

Dans quel sport de combat un arrêt de l’arbitre n’est pas synonyme d’une victoire de celui qui reste debout? Même dans un sport comme le tennis, si un des adversaires ne peut continuer, l’autre remporte la victoire. Mais pas à la WWE. Rollins n’a pas été déclaré le vainqueur du match. Pourquoi? Pour ne pas affliger une défaite à la fiche de Wyatt.

Donc on ne voulait pas faire perdre Rollins et on ne voulait pas faire perdre Wyatt. Alors à quoi bon les opposer l’un contre l’autre? La foule a d’ailleurs fait sentir son mécontentement tout au long du match, huant Rollins, huant la fin du combat et y scandant même le nom de l’opposition une fois le tout terminé. C’était une erreur, une mauvaise idée et la WWE l’a d’ailleurs admis à sa façon le lendemain à Raw.

En effet, de peur que la foule hue davantage Rollins, ce dernier n’a fait aucune apparition, tandis que Wyatt n’est sorti qu’après l’enregistrement télévisuel, uniquement pour la foule sur place. Pas mal sûr que si le match avait été un succès, le scénario aurait été différent.

On voulait que les amateurs voient rouge, ils ont plutôt été rouges de colère. Mais bon, ce qui est fait est fait. Comme on dit par chez nous, on s’essuie et on recommence!

Cain Velasquez quitte UFC pour la WWE

Selon ESPN, Cain Velasquez est devenu le plus récent combattant du UFC à faire le saut vers la WWE. Il aurait signé un contrat à long terme et aurait officiellement pris sa retraite du UFC. De cette façon, il n’a plus à passer les tests antidopage obligatoires. Pour ceux et celles qui doutent, il a été impressionnant à ses deux combats avec AAA, au point que tout le monde voulait le signer. La WWE a eu la main heureuse avec Ronda Rousey et Matt Riddle. Il sera intéressant de voir si Velasquez continuera cette lancée.

À SmackDown, on a fait du bon boulot en expliquant, images à l’appui, la rivalité entre Cain et Brock datant de leurs années en arts martiaux mixtes. J’aime aussi cette nouvelle tendance de laisser les superstars parler leur langue. Velasquez en espagnol, Asuka et Sane en japonais. C’est beaucoup plus naturel et tu n’as pas besoin de comprendre le langage pour comprendre ce qu’ils disent. C’est la beauté de la chose.

En rafale : SmackDown, un repêchage particulier

J’ai bien aimé l’idée de faire un match entre Seth Rollins et Roman Reigns pour déterminer l’émission qui était pour avoir le premier choix. Pas nécessairement besoin d’avoir un heel contre un babyface. Comme un match 7 en séries, tu veux envoyer ton meilleur partant dans la mêlée. De plus, ni Raw, ni SmackDown n’a à jouer le rôle du heel. Par contre, je n’ai pas aimé la fin. Si on n’est pas pour avoir un gagnant dans ce type de match, comment crédible la suite des choses peut être?

On a voulu rendre le repêchage plus vrai que par les années passées et je dois avouer que c’était mieux fait. Mais loin d’être parfait cependant. On va se le dire, les acteurs qui jouaient le personnel des « war room » n’ont pas tous fait l’école nationale de théâtre. Ma foi qu’ils étaient mauvais! Je peux comprendre que sur papier, l’idée était intéressante. Mais la livraison, archi nulle.

Discussion de « war room »

-Hey, Rollins est dispo, c’est le champion Universel. On le prend?

-Nah. On va prendre un gars qui n’a jamais gagné un titre en simple encore et qui est blessé depuis deux mois.

-Ah ben oui, j’aurais dû y penser!

J’ai bien aimé qu’on utilise Stephanie McMahon dans le rôle de la commissaire pour annoncer les choix, comme à un repêchage de football. J’ai aussi adoré que les choix passent sur une bande au bas de l’écran. Par contre, les interventions des gars comme Troy Aikman ou Terry Bradshaw étaient un peu moins solides. Mais je comprends ce qu’on a voulu de faire.

Discussion de « war room », partie 2

-Hey, Rollins est encore dispo, c’est le champion Universel. On le prend?

-Nah. Lashley a réussi à voler Lana à Rusev. C’est ce genre de gars-là qu’on veut.

-Ah ben oui, j’aurais dû y penser!

Shorty Gable? Vraiment? Et dans les matchs que je ne suis plus capable de voir, il y a Corbin contre Gable et Natalya contre Evans. On a fait le tour dans les deux cas. Cela dit, travailler avec Nattie aura au moins permis à Evans de s’améliorer.

Reste, reste pas. Va falloir que la WWE finisse par se brancher et décide du sort de 205 Live une fois pour toute. Clairement, l’avenir de l’émission, si avenir il y a, ne passe pas par un enregistrement le vendredi soir, mais bien par une collaboration ou assimilation avec NXT.

Discussion de « war room », partie 3

-Hey, Rollins est encore dispo, c’est le champion Universel. On le prend?

-Nah. Lacey Evans s’est pogné avec un policier au Canada. C’est ben plus hot!

-Ah ben oui, j’aurais dû y penser!

En terminant, voici ceux et celles repêchés lors des quatre rondes présentées à SmackDown. La suite à Raw lundi. Notons que le Québécois Kevin Owens a été un choix de troisième ronde et sera de retour à Raw.

Raw

Becky Lynch

OC (Styles, Anderson, Gallows)

Drew McIntyre

Randy Orton

Ricochet

Bobby Lashley

Alexa Bliss

Kevin Owens

Natalya

Les Viking Raiders

Nikki Cross

Les Street Profits

SmackDown

Roman Reigns

Bray Wyatt

Sasha Banks

Braun Strowman

Lacey Evans

Le Revival

Lucha House Party

Heavy Machinery

Matchs de la semaine

Becky Lynch c. Sasha Banks Lio Rush c. Drew Gulak Walter c. Kushida

Résultats rapides

Sacramento, Californie

Natalya a battu Lacey Evans

La championne féminine de Raw Becky Lynch a défait Sasha Banks dans un match Hell in a Cell

Roman Reigns et Daniel Bryan ont vaincu Luke Harper et Erick Rowan

Randy Orton a battu Ali

Les Kabuki Warriors ont défait les championnes par équipe Alexa Bliss et Nikki Cross pour remporter les titres

Braun Strowman et les Viking Raiders ont battu l’OC

Chad Gable a défait Baron Corbin

Charlotte Flair a vaincu la championne féminine de SmackDown Bayley pour remporter le titre

Bray Wyatt a battu le champion Universel Seth Rollins par arrêt de l’arbitre. Rollins conserve tout de même son titre

Vidéo de la semaine

Tyson Fury dans un ring de la WWE, qui l’aurait cru?!

Résultats rapides

Bakersfield, Californie

Natalya a battu Lacey Evans dans un match de survivant

Les Viking Raiders ont défait Dolph Ziggler et Robert Roode

Aleister Black a vaincu les frères Singh dans un match handicap

AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson ont battu le Lucha House Party

Les Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane) ont défait Charlotte Flair et Becky Lynch

Ricochet a vaincu Apollo Crews

Vidéo de la semaine

Un nouveau champion mi-lourd!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Lio Rush a battu le champion mi-lourd Drew Gulak pour remporter le titre

Rhea Ripley a défait Aliyah, acc. par Vanessa Borne

Les Forgotten Sons ont vaincu Breezango

Cameron Grimes a battu Boa

Roderick Strong a battu Isaiah « Swerve » Scott

Bianca Belair a défait Dakota Kai

Walter a vaincu Kushida

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine

Résultats rapides

Brentwood, Angleterre

Le Hunt (Wild Boar et Primate) ont battu Pretty Deadly (Lewis Howley et Sam Stoker)

Jordan Devlin a défait Jack Starz

Dave Mastiff a vaincu Kenny Williams

Piper Niven a battu Jazzy Gabert, acc. par Jinny

Vidéo de la semaine

Nouveau look, nouvelle toune, nouvelle championne

Résultats rapides

Las Vegas, Nevada

Seth Rollins a vaincu Roman Reigns par disqualification lorsque Bray Wyatt est intervenu

Baron Corbin a battu Chad Gable

Le New Day a défait l’OC

Bayley a défait la championne féminine de SmackDown Charlotte Flair pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Le champion déchu en équipe

Résultats rapides

Las Vegas, Nevada

Oney Lorcan et Danny Burch ont battu Tony Nese et Drew Gulak

Ariya Daivari a défait Chris Bey

Brian Kendrick a vaincu Akira Tozawa dans un match sans disqualification

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

