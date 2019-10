Une statistique peu reluisante chez le CH

Les Canadiens ont marqué 14 buts, mais les rivaux en ont inscrit 17. Après quatre rencontres, le CH donne donc un peu plus de quatre buts en moyenne. En infériorité numérique, c’est un faible taux de réussite à 66,7 %.

L’échantillon reste très petit après seulement quatre rencontres. Mais le jeu défensif de l’équipe représente déjà un enjeu ou une source d’inquiétude.

Au lendemain d’une série de deux matchs en deux soirs contre les Sabres à Buffalo et les Red Wings au Centre Bell, Claude Julien avait convié ses joueurs pour une séance de vidéos. L’heure était aux corrections.

«On a regardé beaucoup de vidéos, c'est les petits détails qu'on ne fait pas dans notre jeu en ce moment, a noté le centre Phillip Danault. On ne travaille pas bien en équipe en ce moment. Donc, il faut faire de petits ajustements. C'est des petits détails qui vont faire que notre équipe est cent fois meilleure. On le sait tous. On l'a vu sur le vidéo ce matin. C'est des petites choses à ajuster.»

«Comme équipe, il faut se concentrer à 100 %, a poursuivi Danault. On veut produire, mais ce n’est pas en pensant qu'on va marquer sans se préoccuper des détails que ça va marcher. Faut respecter notre système de jeu. C’est comme ça que ç'a fonctionné l'année dernière. C’est comme ça que ça va marcher cette année aussi.»

La bonne façon

Après le revers de 4 à 2 face aux Wings, Julien parlait d’une équipe brouillonne, une équipe qui n’était pas à point au niveau de l’exécution. En conférence de presse à la veille du match contre les Blues de St. Louis, les champions de la Coupe Stanley, l’entraîneur en chef a expliqué brièvement le contenu des vidéos qu’il a présentés à ses joueurs. «C’est simple, tu démontres les choses qui font défaut, mais aussi ce qui va encourager les joueurs à jouer d’une certaine façon, a répliqué Julien. Donc ce sont des corrections, mais aussi du positif, parce qu’on ne veut pas qu’ils repartent frustrés d’ici. On veut qu’ils soient motivés à jouer samedi soir.»

«Ça fait partie de l’apprentissage. Ça n’arrive pas seulement à nous, ça arrive à d’autres équipes à d’autres moments de l’année. Mais en début de saison, c’est de replacer l’équipe et la faire jouer de la bonne façon.»

Un premier trio qui se cherche

Le CH n’a rien montré de rassurant dans son jeu défensif depuis le premier match de l’année. Victor Mete et Shea Weber ont connu des ratées, Brett Kulak et Cale Fleury ont pris la direction de la passerelle de presse après la deuxième rencontre et Mike Reilly et Christian Folin n’ont guère fait mieux en remplacement de Kulak et Fleury.

Des quatre duos formés depuis le début de l’année, celui de Ben Chiarot et Jeff Petry est le plus fiable défensivement. Mais pour survivre contre une équipe talentueuse comme celle des Blues, Julien aura besoin de beaucoup plus.

À l’attaque, le trio de Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher, qui était un modèle de constance l’an dernier, n’a toujours pas pris son envol.

«Un peu comme le reste de l'équipe, on ne joue pas bien ensemble, a répliqué Danault. Il faut juste revenir à la base. Je ne suis pas inquiet.»

«Ce n’est pas que ça ne clique pas, mais ce sont des choses qui arrivent au hockey, a renchéri Julien. Leur trio ne fonctionne pas à la hauteur de ce qu’on connaît. Comme groupe, ils doivent être meilleurs. Comme individu, c’est ce qu’ils veulent faire. Ils veulent retrouver leur synchronisme en jouant les trois ensembles. Quand on commence un match et qu’ils ne sont pas à point, je me dois de faire des changements pour essayer de gagner un match. Mais je n’ai pas perdu confiance en eux du tout. C’est juste que pour l’instant, ils ne jouent pas comme ils ont fini l’an passé.»