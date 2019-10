Un ancien défenseur du CH écorche Ben Chiarot

Après un périple de deux saisons en Allemagne, le défenseur Alexandre Picard a accroché ses patins pour de bon.

Voyez l'entrevue avec Alexandre Picard dans la vidéo, ci-dessus.

Celui qui a porté les couleurs des Canadiens de Montréal en 2010-2011 était un spectateur attentif, jeudi, pour l’ouverture locale de son ancienne équipe. Neuf ans plus tard, le Gatinois ne «réalise toujours pas» la chance qu’il a eue de revêtir la Sainte Flanelle.

«Il n’y a que Carey Price qui est encore là de l’époque où j’y étais. Ç’a changé beaucoup. Mais ça reste une fierté d’avoir joué pour eux», a-t-il indiqué, vendredi, aux «Partants», à TVA Sports.

Pas impressionné par Chiarot

En ce qui a trait au match qui a suivi la cérémonie d’ouverture, le nouveau retraité a épié la brigade défensive du Tricolore. Depuis le coup d’envoi de la saison, il n’est pas convaincu de l’ajout de Ben Chiarot, qui forme un tandem avec Jeff Petry.

«J’ai beaucoup de misère avec lui, a-t-il laissé savoir. J’essaie de ne pas être critique, car j’ai moi-même été défenseur.

«C’est son langage corporel que je n’aime pas. Sa nonchalance et sa vitesse des pieds (foot speed). Il est très, très lent.»

Pas son meilleur match

Le numéro 8 a été employé pendant 21 min 47 s face aux Red Wings, jeudi. Il a complété la soirée avec quatre tirs au but et trois revirements.

En troisième période, il a mal paru lorsque son tir a été intercepté par Darren Helm, qui s’est échappé seul devant Carey Price par la suite.

«Tu ne peux pas faire ça! T’es le dernier homme. Tu ne peux pas te faire bloquer un lancer. T’as plus de 300 matchs dans la LNH, tu devrais le savoir!»

Pour Picard, Chiarot doit profiter du début de la saison pour corriger et améliorer ses faiblesses.

«Je vais lui donner une chance, car c’est encore tôt dans la saison. Mais après la cérémonie, ça devrait te gonfler à bloc. On dirait qu’il se traînait les pieds à sa première présence», a-t-il noté.

«On veut qu’il solidifie la deuxième paire et on veut qu’il soit robuste. Hier, une chose qu’il a bien faite, c’est nettoyer devant le filet. Quand il y a un retour de lancer, tu peux être sûr que le joueur adverse encaissera un bon coup de Sher-Wood. Il fait son travail de ce côté.»

Difficultés à l’attaque

Par ailleurs, Picard aimerait que les attaquants du CH se montrent plus affamés en territoire adverse.

«Je trouve qu’ils sont très linéaires à l’attaque. Soit qu’ils n’ont pas d’option en entrée de zone et ils lancent la rondelle dans le fond. Sinon, le joueur transporte la rondelle le long de la bande.

«À part Domi et Drouin, qui sont plus créatifs pour trouver de l’espace libre, aucun joueur ne se sent à l’aise de le faire. C’est très prévisible et très facile à défendre.

L’entraîneur-chef y est-il pour quelque chose? Possiblement, croit Picard.

«Ils ont des joueurs de talent. Est-ce que c’est Claude Julien qui demande à ses joueurs de garder ça simple?», soulève-t-il.

«Si on regarde les nouvelles tendances, Gerard Gallant est reconnu comme un entraîneur qui laisse jouer ses hommes. C’est peut-être l’approche qu’on devrait avoir chez les Canadiens.»