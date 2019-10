Séries de championnat : ça commence ce soir!

Après la conquête de la Coupe Stanley des Blues dans la Ligue nationale de hockey, les amateurs de sports de St. Louis vivent d’autres moments excitants grâce aux Cardinals.

TVA Sports présente le 1er match de la série Nationals-Cardinals dès 20h.

Comme leurs partisans, les Cards et les Nationals de Washington ont toutefois eu bien de temps pour célébrer leur qualification respective pour la série de championnat de la Ligue nationale, puisqu’ils s’affronteront dès ce vendredi soir au Busch Stadium.

Miles Mikolas sera sur la butte pour les Cardinals. Le droitier a compilé un dossier de 9-14 en saison régulière avec une moyenne de points mérités de 4,16 avec 144 retraits au bâton. Au premier match de la série contre les Braves d'Atlanta, il avait accordé un point en cinq manches de travail.

Avant les séries du baseball majeur, il a alloué trois points en six manches au total aux frappeurs des Nationals.

Du côté des visiteurs, c'est Anibal Sanchez (11-8) qui sera sur le monticule. Le droitier, qui a maintenu une moyenne de 3,85 en saison régulière, était le partant aux première et troisième rencontres face aux Dodgers de Los Angeles. Il a passé neuf frappeurs dans la mitaine à sa deuxième sortie.

La dernière fois qu'il a affronté les Cardinals, il a accordé trois points en cinq manches.

Crédit photo : AFP

Surprise dans la Nationale

Force est d’admettre que ce mois d’octobre offre un portrait inattendu dans la Nationale. D’abord, les Cardinals ont patienté jusqu’aux derniers jours de la saison régulière pour confirmer leur titre dans la section Centrale devant les Brewers de Milwaukee.

Pour leur part, les Nationals ont dû passer par le match éliminatoire avant de surprendre les puissants Dodgers. À n’en point douter, St. Louis devra se méfier des vedettes du club de Washington.

«Nos meilleurs joueurs ont été nos meilleurs joueurs, a simplement résumé le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, pour expliquer la victoire de son équipe aux dépens des Dodgers. Je pense que ç’a transporté l’équipe.»

Cité sur le site web du baseball majeur, Rizzo faisait notamment allusion aux circuits consécutifs d’Anthony Rendon et de Juan Soto en huitième manche du cinquième et ultime match face aux Dodgers. Avec cette longue balle, Soto est devenu seulement le cinquième joueur de 20 ans ou moins à frapper plus d’un circuit durant une série éliminatoire.

«Le circuit d’Anthony m’a fait sentir prêt à y aller, a affirmé Soto. Il a frappé son circuit et je me suis dit : "maintenant, c’est entre tes mains".»

Depuis le début des éliminatoires, Rendon demeure celui qui affiche la meilleure moyenne au bâton de l’équipe, soit ,350. Il a réussi sept coups sûrs en 20 présences officielles. L’attaque des Cards a ce qu’il faut pour répliquer avec Paul Goldschmidt et Marcell Ozuna, entre autres.