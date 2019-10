«Pourquoi on ne fait pas jouer les jeunes?»

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, devrait forcer la main de Claude Julien afin qu’il donne plus de temps de jeu à ses jeunes joueurs, selon notre collègue Jean-Charles Lajoie.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

«À quoi bon essayer de gagner avec des joueurs qui ne font pas partie de la solution à moyen et à court terme? L’organisation nous affirme que l’espoir est grand, que les réserves sont meilleures qu’elles ne l’ont jamais été. Pourquoi on les fait pas jouer?», a lancé l’animateur à l’émission «JiC».

Ce dernier a affirmé qu’il va falloir donner de plus grandes responsabilités aux jeunes joueurs, notamment à Jesperi Kotkaniemi et aux Nick Suzuki de ce monde afin qu’ils prennent de l’assurance sur la glace et qu’ils puissent mener l’équipe en séries dans quelques années.

«Pourquoi on n’a pas donné une seule présence en avantage numérique à Kotkaniemi depuis le début de la saison? Le Finlandais a été le meilleur centre des Canadiens lors du dernier match et se comporte comme un attaquant de premier et deuxième trio.»

Lajoie s’est insurgé quant à la décision de Julien de mettre de côté le jeune défenseur Cale Fleury et Brett Kulak au profit de Mike Reilly et Christian Folin lors des deux dernières rencontres.

«Les résultats auraient probablement été les mêmes si on avait fait jouer Fleury, si on avait donné plus de temps de glace à Nick Suzuki et si on avait gardé Poehling à Montréal», a-t-il mentionné.