Patrick Marleau, le «boost» dont les Sharks avaient besoin

En marquant deux buts dans une victoire de 5 à 4 à son retour avec les Sharks de San Jose jeudi soir, le vétéran Patrick Marleau a non seulement prouvé qu’il peut encore suivre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il en a également profité pour se joindre à un club sélect.

Marleau est donc devenu seulement le huitième joueur dans l’histoire de la LNH à marquer au moins un but avec la même concession, avant ses 20 ans et après avoir soufflé ses 40 bougies.

Trois légendes des Red Wings de Detroit ont notamment accompli cet exploit avant lui soit : Gordie Howe, Alex Delvecchio et Steve Yzerman. Mario Lemieux, avec les Penguins de Pittsburgh, Brendan Shanahan, dans l’uniforme des Devils du New Jersey, Ron Francis (Hartford/Caroline) et Shane Doan (Winnipeg/Arizona) viennent compléter le portrait.

Dans le cas de Marleau, il avait marqué 34 buts avec les Sharks avant même d’avoir 20 ans. Avec son doublé de jeudi, l’attaquant de 40 ans totalise 553 buts en saison régulière dans la LNH, dont 510 dans l’uniforme des «Requins».

«D’être capable de contribuer comme ça permet de bien me sentir, mais l’important était d’obtenir les deux points au classement avant n’importe quoi, a commenté Marleau, au terme du match, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. C’était simplement excitant de revenir et de jouer avec être cette bande de gars.

«Je me sens bien d’être ici avec de bons joueurs qui me font bien paraître», a-t-il ajouté.

«Un marqueur naturel»

Dans ce gain face aux Blackhawks de Chicago, Marleau a d’abord marqué en supériorité numérique avec 17 secondes à écouler en première période. Il a touché à nouveau la cible pour créer l’égalité 4 à 4 dans les dernières minutes du second engagement.

«C’est un marqueur naturel et c’est ce qu’il a fait, a affirmé Joe Thornton, visiblement comblé de retrouver son vieux complice. D’ajouter un marqueur de 500 buts au cinquième match de notre saison, c’est énorme pour nous. C’est le "boost" dont nous avions besoin.»

En battant les Blackhawks, les Sharks ont en effet savouré une première victoire en cinq parties cette saison. La formation de San Jose sera de retour en action, dimanche, en accueillant la visite des Flames de Calgary.