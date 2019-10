Nick Suzuki a rencontré Claude Julien

L'attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki ne connaît pas le début de saison espéré dans la Ligue nationale de hockey.

L'athlète de 20 ans a été limité à une seule mention d'aide en quatre rencontres jusqu'ici et il n'a toujours pas trouvé le fond du filet.

L'entraîneur-chef Claude Julien a indiqué plus tôt cette semaine qu'il s'attendait à plus de sa part et il l'a d'ailleurs rencontré à cet effet.

«J’ai regardé des vidéos avec Kirk (Muller) et j’ai parlé à Claude avant la rencontre, a admis Suzuki aux médias, jeudi soir, après la défaite de 4-2 des siens face aux Red Wings de Detroit.

«Je ne crois pas que mon niveau de compétition soit un problème, je suis une personne compétitive de nature. Cela dit, je dois être plus intense dans mes batailles contre des joueurs plus gros et plus forts dans la LNH.»

Suzuki devra rapidement lever son jeu d'un cran, sans quoi il pourrait être rétrogradé dans la Ligue américaine de hockey, avec le Rocket de Laval.