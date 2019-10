McDavid et Draisaitl = Gretzky et Messier?

En entrevue avec le réseau anglophone Sportsnet, Wayne Gretzky a révélé que la paire formée par Connor McDavid et Leon Draisaitl lui rappelle celle qu’il formait avec Mark Messier.

Depuis le début de la campagne, le tandem impressionne, alors que les Oilers sont toujours invaincus et que les deux attaquants figurent parmi les cinq meilleurs pointeurs du circuit.

«Mark et moi, on ne s’est jamais mis de pression l’un sur l’autre. [...] On connaissait nos rôles et on savait ce que chacun apportait à l’équipe et on s’encourageait à contribuer le plus possible» a mentionné la Merveille.

En regardant le jeune duo des Oilers, Gretzky fait état de l’importance de la relation entre les deux jeunes leaders : «Ils ne sont vraiment pas égoïstes un envers l’autre, ils n’ont pas d’égo, et Connor est aussi important pour Leon que Leon est important pour Connor. Beaucoup comme Mark et moi.»

Leon Draisaitl, un joueur à part entière

Le talent de Draisaitl est indéniable et sa place parmi l’élite de la Ligue nationale de hockey n’est plus à remettre en cause. Même s’il joue dans l’ombre de McDavid, les statistiques du gros attaquant allemand parlent d’elles-mêmes.

Depuis le début de la saison 2017-2018, Draisaitl a marqué 77 buts, le même total qu’Auston Matthews et Patrick Laine. Il a 40 points de plus que Matthews et 53 de plus que Laine.

Depuis le début de la saison 2018-2019, il arrive deuxième au chapitre des buts marqués avec 52, derrière Alexander Ovechkin et quatrième pour le nombre de points, avec 113, derrière Kucherov, McDavid et Kane.

Il ne faut pas oublier non plus que Draisaitl a été le seul de joueur du circuit à franchir le cap des 50 buts et le plateau des 100 points la saison dernière.

Selon Gretzky, la plus grande qualité de Draisaitl est «sa capacité à ralentir le jeu, comme Patrick Kane. Ralentir le jeu est une chose. C’en est une autre de ralentir les autres joueurs autour de toi, comme Kane le fait aussi. C’est dans la manière dont Leon écarte ses jambes et ralenti tout le monde, et Connor arrive par la suite comme une locomotive et prend tout le monde de court.»

Lorsqu’on demande à McDavid, il dit de Draisaitl «qu’il travaille fort et qu’il le fait aussi même lorsqu’il n’est pas en possession de la rondelle. Il essaye de bien faire toutes les petites choses. Il est mature et s’améliore constamment dans les deux sens du jeu. Il a un gros gabarit. Il est bon au cercle des mises en jeu. Il peut être une réelle menace dans toutes les phases du jeu.

Pour l’entraîneur-chef Dave Tippett, le plus important, c’est que comme son capitaine, Draisaitl veut gagner.