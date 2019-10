Les Huskies sans réponse devant Matthew Welsh

Les Islanders de Charlottetown ont défendu leur domicile de façon convaincante en vainquant les Huskies de Rouyn-Noranda par la marque de 5 à 0.

Le gardien Matthew Welsh, qui connait un excellent début de saison, a bloqué 30 lancers pour le blanchissage. Le cerbère est présentement au premier rang des gardiens du circuit Courteau avec un taux d'efficacité de 0,947 et une moyenne de buts alloués de 1,32.

Nikita Alexandrov récolté trois mentions d’aide. Il s’est fait complice du but gagnant de Thomas Casey en deuxième période, puis du but d’assurance de Gaetan Jobin, deux minutes plus tard.

Alexandrov a aussi aidé Lukas Cormier à marquer le cinquième but des siens, en avantage numérique.

Les Islanders ont bombardé le filet de Rouyn-Noranda de 50 tirs lors de ce match.

Gabriel Fortier se charge de l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a subi un troisième revers consécutif, au Centre d'excellence Sports Rousseau, en s’inclinant 4 à 2 devant le Drakkar de Baie-Comeau. Gabriel Fortier a connu tout un match pour les visiteurs en amassant quatre points, dont deux buts.

Fortier a inscrit les deux premiers buts des siens, qui étaient également ses deux premiers de la saison. L’attaquant originaire de Lachine a ensuite obtenu une mention d’aide sur le but gagnant, marqué par Charles-Antoine Giguère. Il a également contribué au but d’assurance, réussi par Nathan Légaré en fin de rencontre. Giguère (1 but, 2 aides) et Raivis Kristians Ansons (3 aides) se sont aussi illustrés pour les visiteurs. Du côté de l’Armada, Anthony Bédard et Thomas Lacombe ont été les marqueurs. Dakota Lund Cornish a réussi 25 arrêts devant la cage du Drakkar. À l’autre bout de la patinoire, Olivier Adam a fait face à un barrage de 45 tirs.

Enfin une victoire pour les Foreurs

À Saint John, les Foreurs de Val-d’Or ont signé leur deuxième victoire cette saison en disposant des Sea Dogs par la marque de 7 à 5. Karl Boudrias et Alexandre Doucet ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide pour les visiteurs, qui avaient perdu leurs six derniers matchs.

Alors que les deux formations étaient à égalité 4 à 4 après deux périodes, les Foreurs ont pris le contrôle en troisième grâce aux réussites de Jérémy Michel, Maxence Guénette et Alexandre Doucet (filet désert).

Du côté des Sea Dogs, Brady Burns s’est illustré en touchant la cible à deux reprises.

Jonathan Lemieux a repoussé 25 lancers devant la cage des Foreurs tandis que Noah Patenaude a cédé six fois sur 43 tirs du côté de l’équipe locale.

Raphaël Lavoie s’illustre

À Moncton, Raphaël Lavoie a récolté deux buts et une aide dans la victoire de 4 à 2 des Mooseheads d’Halifax sur les Wildcats. C’est toutefois Benoit-Olivier Groulx qui a marqué le but gagnant au début du troisième vingt.