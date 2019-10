Le Portugal régale, la France et la Turquie assurent, l'Angleterre battue

Le Portugal a déroulé contre le modeste Luxembourg vendredi (3-0), tandis que la France et la Turquie ont assuré l'essentiel contre l'Islande et l'Albanie (1-0), et que les Anglais ont été surpris par les Tchèques (2-1), dans les qualifications pour l'Euro-2020.

Les champions d'Europe en titre ont régalé : d'un superbe ballon piqué après un pressing efficace (65e), Cristiano Ronaldo a participé au large succès (3-0) de son équipe contre le Luxembourg, après le premier but de Bernardo Silva en cage vide (16e), et avant le dernier de Guedes, sur corner (90e).

L'Euro 2020 sera présenté l'été prochain à TVA Sports.

Trois buts qui permettent au Portugal (11 pts) de rester au contact de l'Ukraine, toujours invaincu et en tête de la poule B avec 16 points, après son succès contre la Lituanie (2-0) vendredi.

À l'image de la France, timide vainqueur en Islande (1-0) grâce à un but sur pénalty d'Olivier Giroud (66e), qui partage la première place de la poule H avec la Turquie (18 pts). Des Turcs qui se sont imposés sur le fil sur leur terrain contre l'Albanie, grâce à un but chanceux de la tête de Tosun en toute fin de match (90e).

Les Anglais, en revanche, ont été les plus décevants de la soirée : malgré l'ouverture du score sur pénalty de Harry Kane (5e), l'Angleterre a cédé deux fois par la suite, sur un but chanceux du genou de Brabec dans la foulée (9e), puis sur une reprise d'Ondrasek, esseulé au point de pénalty, en fin de match (85e).

Les deux formations se partagent désormais la première place de la poule A avec 12 points.

Dans les autres matches de la soirée, l'Andorre s'est imposée 1-0 face à la Moldavie, et le Monténégro et la Bulgarie ont fait match nul 0-0.