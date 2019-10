«Je voudrais en voir plus de la part de Max Domi»

Les Canadiens ont besoin de l’apport de Max Domi pour connaître du succès.

Même s’il a marqué un but dans la défaite de 4-2 contre les Red Wings, «on ne l’a pas vraiment vu», a soutenu l’analyste de TVA Sports Mike Bossy à l’émission Dave Morissette en direct, jeudi soir. Voyez le segment «Le verdict de Mike» dans la vidéo ci-dessus.

En plus de critiquer Domi, Bossy s’est porté à la défense de Nick Suzuki.

«Domi n’est pas capable de compléter un match avec Suzuki à sa droite. Pourquoi? Ce n’est pas juste la faute de Suzuki. À chaque match, on a enlevé Suzuki et tout le monde pense que c’est de sa faute parce que c’est une recrue, mais je ne suis pas certain que c’est toujours de sa faute. Je voudrais en voir plus de la part de Domi.»

Bossy a attribué une note de B- à Domi pour sa performance contre les Wings. Il a également évalué le travail de quatre autres joueurs : Brendan Gallagher, Victor Mete, Phillip Danault et Jordan Weal. Voyez ses explications dans cette même vidéo ci-dessus.