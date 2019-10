Alain Vigneault reste affamé

Alain Vigneault a plus de 1200 matchs derrière la cravate à titre d’entraîneur-chef dans la LNH, mais le plus important de tous, il ne l’a pas encore disputé.

Et c’est avec les Flyers de Philadelphie, dont il a été nommé l’entraîneur au printemps dernier, qu’il prendra une nouvelle chance d’y arriver.

«Ça fait longtemps que je sais que je suis un individu choyé», a mentionné l’homme de 58 ans au sujet de sa longue carrière, vendredi, en entrevue à «JiC».

«Mais j'ai manqué mon coup, jusqu'à maintenant, au niveau de gagner la Coupe Stanley, a-t-il ajouté. C'est ce qui m'a motivé à revenir dans la Ligue nationale. Les Flyers me donnent une autre occasion et je vais tout mettre en place avec mon personnel pour donner la meilleure chance aux Flyers de remporter les grands honneurs, ce qui est de plus en plus difficile avec 31 équipes et bientôt 32.»

Vigneault et son équipe ont remporté leurs deux premiers matchs de la saison 2019-2020. Le jeune et prometteur gardien Carter Hart a d’ailleurs eu son mot à dire dans ces deux triomphes.

Le Québécois apparaît à la fois emballé et pondéré au sujet du gardien.

«Le jeune semble avoir tous les atouts, la force mentale, pour devenir un bon gardien but, mais il est encore très jeune et on va y aller une étape à la fois», a-t-il mentionné.

Ce qui risque d’aider Vigneault, c’est le fait d’être entouré d’adjoints de grande valeur en Michel Therrien, Mike Yeo et Ian Laperrière.

«J'ai toujours su m'entourer des meilleures personnes disponibles (...) ça nous fait tout un groupe d'entraîneurs qui vont faire de nous, et de moi, les Flyers, une meilleure équipe et une meilleure organisation», a-t-il souligné.

