C’est une année importante pour le Phoenix de Sherbrooke. Menée par Samuel Poulin, la formation estrienne arrive à maturité et figure assurément parmi les favorites.

Fort d’une récolte de 13 points à ses huit premiers matchs, le Phoenix ne déçoit pas.

«C’est sûr que nous sommes contents des résultats si on regarde les points au classement. On savait qu’on avait une équipe qui arrivait quand même à une certaine maturité. On a du talent, on patine, on a certaines habiletés au niveau de l’équipe. On veut bien commencer la saison et mettre des points en banque. C’est bon pour l’atmosphère d’équipe», a expliqué le directeur général de l’équipe Jocelyn Thibault lors de l’émission JiC.

Le capitaine du Phoenix, Samuel Poulin, est le moteur de cette équipe et il impressionne grandement son directeur général.

«On a eu la chance de le repêcher deuxième au total, tout juste derrière Lafrenière. Je connais Samuel depuis qu’il est bébé. Ce que j’ai toujours aimé de lui, c’est son niveau de passion, son éthique de travail. Tous les intangibles de la “game”, Samuel les a et on avait besoin de ça à Sherbrooke.»

