Un défenseur à surveiller chez les Red Wings

De passage à Montréal pour affronter le Canadien jeudi soir, les Red Wings de Detroit comptent sur Filip Hronek, un défenseur tchèque de 21 ans qui fait tranquillement sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après avoir pris part à 46 matchs avec les Wings la saison dernière, Hronek est appelé à jouer un rôle de plus en plus important avec la formation de Detroit.

«Je me sens plus à l'aise cette année, a admis Hronek, dans une entrevue accordée cette semaine sur le site web des Red Wings. Évidemment, je connais davantage les gars ici maintenant et je ne suis plus aussi nerveux que l’an dernier. Je connais un peu mieux la LNH et ça aide.»

Un tournoi profitable

Au terme de la saison 2018-2019, Hronek a également représenté la République tchèque au Championnat du monde de hockey. Il avait d’ailleurs été choisi le meilleur défenseur du tournoi après avoir amassé 11 points, dont trois buts, en 10 matchs. De son propre aveu, cette expérience a aussi contribué à ce qu’il prenne confiance.

«Les Mondiaux m’ont beaucoup aidé, a indiqué Hronek, à propos de la compétition qui avait été disputée en Slovaquie. Nous avions une bonne équipe et c’était un peu comme si nous étions à la maison avec de nombreux partisans tchèques sur place. Ç’a été un magnifique tournoi pour moi.»

Les Tchèques avaient terminé au quatrième rang, perdant le match pour la médaille de bronze face à la Russie à l’issue des tirs de barrage.

Lancer plus souvent

Lors des trois premiers matchs des Red Wings cette saison, Hronek a inscrit trois points et décoché huit lancers au but.

«J’ai travaillé beaucoup sur mon tir durant l’été, a mentionné Hronek. On m’avait à la fin de la dernière saison que je devais lancer plus souvent. Depuis le début de la campagne, j’essaie tout simplement d’envoyer la rondelle sur le filet adverse.»