Shanghai: Federer s'en sort face à Goffin

Roger Federer, troisième mondial, a dû s'employer jeudi pour faire plier David Goffin (14e) 7-6 (9/7), 6-4 et se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Double vainqueur du tournoi (2014 et 2017), il rencontrera vendredi en quarts Alexander Zverev (6e) ou Andrey Rublev (33e), qui s'affrontent jeudi en fin de programme.

Goffin, qui vise une place au Masters de Londres (10-17 novembre) a joué à un très haut niveau et fait le break pour mener 6-5, service à suivre dans la première manche. Mais, tendu sur les trois balles de manche qu'il a obtenues, il a fini par laisser le Suisse égaliser à 6-6.

Une double faute a mis Federer en difficulté dès l'entame du bris d'égalité. Goffin a ainsi eu une 4e balle de manche, puis une 5e. Mais c'est finalement Federer qui s'est imposé sur sa 2e balle de manche.

Même s'il n'a pas éteint tout à fait la résistance de Goffin, le Suisse a toutefois pris l'ascendant et ne s'est pas laissé emmener dans un nouveau bris d'égalité.

Une balle trop longue de son adversaire lui a offert deux balles de match sur son service et la première a suffi.

Thiem en quarts

Dominic Thiem, cinquième mondial, a dominé Nikoloz Basilashvili (26e) jeudi 6-3, 6-4 au Masters 1000 de Shanghai et s'est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera Matteo Berrettini (13e).



L'Italien, demi-finaliste à l'US Open, a éliminé Roberto Bautista (10e) 7-6 (7/5), 6-4.



Si Thiem, vainqueur la semaine dernière de l'ATP 500 de Pékin, est déjà qualifié pour le Masters de Londres (10-17 novembre), Berrettini, lui, est en quête d'un billet.



Avant ce 8e de finale, Bautista était 7e et qualifié, tandis que Berrettini était 10e, à 70 points d'Alexander Zverev (6e), 8e et dernier qualifié à ce stade pour Londres. L'Allemand jouait son 8e de finale à Shanghai en fin de programme jeudi, face à Andrey Rublev (33e).