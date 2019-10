Marleau marque à son retour avec les Sharks

Patrick Marleau a souligné son retour avec les Sharks de San Jose, en marquant dès la première période du match contre les Blackhawks de Chicago.

Profitant d’une pénalité à Patrick Kane, Marleau a fait dévier un tir d’Erik Karlsson du haut de l’enclave.

Le vétéran, n'étant pas rassasié, a aussi enfilé l'aiguille en fin de deuxième période pour créer l'égalité et permettre à son équpe de revenir dans le match.

Il s’agit de son 552e but en carrière de l’attaquant repêché en 1997. Le vétéran de 40 ans a signé, plus tôt cette semaine, un contrat d’un an avec la formation californienne. L'entente lui rapportera 700 000 dollars.

