Les Rays opposés au «roi» des retraits au bâton

Le lanceur Gerrit Cole aura eu quatre jours de repos entre ses deux départs. C’est suffisant pour laisser croire aux partisans des Astros qu’il est l’homme de la situation pour entamer au monticule le match décisif prévu jeudi soir face aux Rays de Tampa Bay.

Voyez cette rencontre ultime à TVA Sports 2 dès 19h.

Le doute s’est néanmoins installé quand le gérant A.J. Hinch a fait confiance à Justin Verlander, mardi, après trois jours de repos. Même si cet artilleur des Astros n’a pu relever le défi, Hinch ne remet pas nécessairement en question sa décision.

«Dans les éliminatoires, tu demandes parfois à quelqu’un de faire quelque chose d’anormal et c’est toujours un peu angoissant, a expliqué Hinch, cité sur le site web du baseball majeur. Ceci dit, Verlander se sentait bien et il a effectué plusieurs bons lancers. Je me sentirais mal avec n’importe quelle décision ayant permis à l’adversaire de marquer trois points en première manche. D’un autre côté, si nous étions allés avec [Jose] Urquidy, par exemple, et que le résultat avait été le même, on m’aurait questionné sur le fait d’avoir opté pour une recrue dans une telle situation.»

En fier compétiteur, Verlander a lui-même refusé d’utiliser des excuses après avoir alloué quatre points en trois manches et deux tiers.

«Il serait facile de dire que la période de repos était courte et que le tout explique la situation, a-t-il dit. Mais je n’y crois pas. Je me sentais bien physiquement. Je n’ai simplement pas bien exécuté mes lancers.

«Une fois sur la butte, j’ai réalisé rapidement que je n’avais pas le contrôle désiré sur ma balle rapide et ma glissante tournait sur elle-même», a poursuivi Verlander.

Le roi des retraits au bâton

Le pari était intéressant de miser sur Verlander pour le quatrième match, mardi, en sachant que Cole serait disponible advenant la présentation d’une rencontre ultime. Lors du deuxième match de cette série face aux Rays, Cole n’a permis aucun point en sept manches et deux tiers de travail.

Il a par ailleurs obtenu 15 retraits au bâton, un record d’équipe dans un match éliminatoire. Les frappeurs des Rays Ji-Man Choi et Brandon Lowe ont d’ailleurs chacun été déjoué trois fois par le lanceur des Astros.

En saison régulière, Cole a totalisé 326 retraits sur des prises, un sommet dans le baseball majeur. Au monticule pour les Rays, Tyler Glasnow sera le partant. Le gérant Kevin Cash n’hésitera toutefois pas à faire appel, au besoin, à son excellent personnel de releveurs.