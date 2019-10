Les Canucks auraient pu faire autrement

De passage à JiC pour sa chronique quotidienne jeudi soir, Renaud Lavoie a déploré les cérémonies organisées pour nommer un nouveau capitaine, comme ce fût le cas à Vancouver.

«Malaise!» a lancé l’expert hockey lorsque que Jean-Charles Lajoie lui a demandé ce qu’il avait pensé de la cérémonie d’ouverture qui se voulait être l’annonce de Bo Horvat à titre de 14e capitaine de l’histoire des Canucks.

«C’est le 50e anniversaire des Canucks de Vancouver. Sur un pied d’estale on met Bo Horvat, [...] mais là on est en train d’exagérer avec le «C» sur le chandail et le capitaine.»

Pour Lavoie, rien n’aurait dû être plus important que l’histoire de l’équipe : «Ce n’est pas vrai que l’histoire des Canucks de Vancouver passe par un gars qui vient d’être nommé capitaine.»

Renaud Lavoie est clair : «J’espère que ça ne deviendra pas une tendance.»

Selon lui, le capitaine est important, certes, «mais c’est un sport d’équipe.»