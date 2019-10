Le retour de Brayden Point à TVA Sports

Le Lightning ne s’attendait pas à revoir Brayden Point aussi tôt.

L’attaquant est pourtant déjà prêt à renouer avec l’action. Point disputera ce soir son premier match de la saison alors que les représentants de Tampa Bay affronteront les Maple Leafs à Toronto.

Cette rencontre sera diffusée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 19h.

Initialement, Point devait revenir au jeu seulement à la fin octobre, mais il s’est finalement rétabli plus rapidement que prévu de son opération à une hanche subie l’été dernier.

Le Lightning l’accueillera à bras ouverts. Le capitaine Steven Stamkos n’est pas satisfait du début de saison de son équipe, qui affiche un dossier de 1-1-1.

Il l’a d’ailleurs fait savoir clairement après la défaite de 4-3 en prolongation contre les Hurricanes, dimanche.

«On continue d’être une équipe sans structure et de croire qu’on peut juste se présenter aux matchs et gagner parce qu’on est talentueux, a lancé Stamkos. On ne cesse de revenir à nos mauvaises habitudes, ce qui nous avait coûté notre saison l’an passé.

«Si on ne change pas, ça va être une année vraiment, vraiment, vraiment longue.»

Quant aux Leafs, ils présentent une fiche de 2-1-1 jusqu’à maintenant.