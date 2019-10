Keith Kinkaid s'en veut

Le gardien auxiliaire du Canadien de Montréal Keith Kinkaid, qui disputait un premier match officiel dans la Ligue nationale depuis le 19 février, a été dur à son endroit au terme de la défaite de 5 à 4 en prolongation subie face aux Sabres de Buffalo, mercredi soir.

Voyez les commentaires d'après-match de Keith Kinkaid dans la vidéo, ci-dessus.

«Je me suis battu un peu avec la rondelle au début, a-t-il indiqué, cité par "Le Journal de Montréal". Ils ont placé des gros bonshommes devant moi. Les tirs parvenaient jusqu’à moi et, par chance, me frappaient.

«C’était mon premier match depuis longtemps. Je crois que je dois être meilleur.»

Kinkaid, qui a par ailleurs été défendu par l’entraîneur-chef Claude Julien, a fait face à un barrage de 39 tirs. Il a ainsi effectué 34 arrêts.

«Il a fait de gros arrêts, a noté l'instructeur en chef. Il est peut-être dur sur lui-même, mais on aurait pu faire du meilleur travail devant lui.»