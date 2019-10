Claude Julien, un entraîneur du passé?

Jean-Charles Lajoie en avait beaucoup à dire sur le travail de Claude Julien, lors du segment Billet de saison de son émission.

Plus il regarde l’entraîneur-chef des Canadiens aller, plus il est convaincu qu’il ne changera jamais.

«Les commentaires de l’entraîneur au sujet de Nick Suzuki hier après le match, c’est l’équivalent de prendre un kid et de le tirer en dessous de l’autobus. Si tu es capable de faire ça avec un jeune qui a trois matchs en arrière de la cravate et qui ne sait pas se raser sans se couper, tu devrais avoir le courage et la capacité de le faire avec un vétéran aguerri comme Shea Weber, qui est tout croche depuis le début de la saison.»

Cale Fleury est rayé deux matchs de suite, Jesperi Kotkaniemi ne joue pas en avantage numérique et Nick Suzuki passe du deuxième au quatrième trio après quelques présences. Toutes ces décisions poussent l’animateur à se demander pourquoi le Tricolore a de la difficulté à suivre le mouvement jeunesse de la LNH.

«Partout dans la LNH, on tasse des vétérans pour faire de la place aux jeunes. Ici, à Montréal, on a l’impression qu’on tasse les jeunes dans le coin sur la route du purgatoire.»

En plus, JiC trouve que la notion de vétéran est exagérée dans certains cas. Il s’explique mal pourquoi des joueurs comme Jordan Weal et Christian Folin passent devant des jeunes.

«Tout cela pour des joueurs plus âgés que l’on considère comme des vétérans au sens noble du terme. Pas pantoute! Ils sont plus âgés, mais ne sont pas vétérans pour autant. Ils n’ont jamais eu de niche dans la LNH avant que Claude Julien ne les reçoive avec tous les égards.»

Trop de critiques envers les arbitres

Après la rencontre contre les Sabres, Claude Julien a vivement critiqué le travail des arbitres. JiC croit que cette propension à critiquer les arbitres vient du fait que l’entraîneur-chef est de la vieille école.

«Même si ça fait 20 ans qu’il est dans la ligue, il ne semble pas avoir compris qu’en octobre, c’est le mois de rodage des arbitres envers tout le livre des règlements. C’est là où on ne laisse rien passer.»

Au-delà des critiques, Jean-Charles craint que les Canadiens deviennent une cible en raison des critiques répétées.

