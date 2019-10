«C’est embarrassant» - Drew Doughty

Le défenseur Drew Doughty n’a pas digéré le cuisant revers de 8 à 2 que les Kings de Los Angeles ont subi aux mains des Canucks, mercredi soir, à Vancouver.

«C’est embarrassant. D’aucune manière une équipe comme celle-là devrait battre une formation comme la nôtre 8 à 2», a lancé Doughty, dont les propos ont été rapportés par le réseau TSN.

Cette écrasante victoire était la première de la saison pour les Canucks, qui avaient perdu leurs deux premières rencontres. C’était également le premier match à domicile cette saison pour la formation canadienne. Lors de la cérémonie d’avant-match, ils ont présenté Bo Horvat comme le 14e capitaine de l’histoire de l’organisation.

«Je sais qu’ils avaient beaucoup d’énergie, puisque c’était leur match d’ouverture à domicile, qu’ils ont présenté leur capitaine et tout. Mais nous avons eu nos chances, a ajouté Doughty. C’était un mauvais effort de tous les membres de l’équipe.»

J.T. Miller a connu une grosse soirée de travail du côté des Canucks en amassant quatre points (1 but et 3 mentions d'aide). Pour sa part, Brandon Sutter a marqué deux fois, en plus d’obtenir une aide.

Todd McLellan insatisfait

Doughty n’était pas le seul à être mécontent du côté des Kings. L’entraîneur-chef Todd McLellan n’a pas hésité à lancer un ultimatum à ses joueurs, même si ce n’était que leur troisième match de la saison.

«Certains joueurs sur lesquels je pensais compter, ou sur qui nous misons, doivent jouer beaucoup mieux que ça pour rester dans cette ligue. Nous devrons surveiller certains joueurs de près», a lancé McLellan.

«Je n’ai rien aimé de ce match, a-t-il poursuivi. Dès le départ, on s’est mis dans le trouble. On n’était pas en contrôle, on a écopé des pénalités qu’on n’a pas été capables d'écouler et on a commis des revirements. [...] L’équipe a beaucoup de chemin à faire.»

Les Kings présentent une fiche de 1-2-0 depuis le début de la saison. Une victoire de 4 à 3 en prolongation contre les Flames, à Calgary, mardi, semblait prometteuse. Toutefois, dès le lendemain, la formation de Los Angeles a enchaîné avec cette très mauvaise sortie à Vancouver.

Les Kings disputeront leur premier match à domicile samedi, contre les Predators de Nashville.