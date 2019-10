Un plateau important pour Nicklas Backstrom

Continuant d’exceller dans l’ombre d’Alexander Ovechkin, le vétéran des Capitals de Washington Nicklas Backstrom disputera son 900e match de saison régulière de la Ligue nationale de hockey en carrière, jeudi.

Ainsi, à l’occasion du duel face aux Predators de Nashville, le patineur de 31 ans deviendra le cinquième joueur de l’histoire de la concession à atteindre ce plateau. Ovechkin a totalisé 1088 rencontres à ce jour. Les autres membres du top 5 sont Calle Johansson (983), Peter Bondra (961) et Kelly Miller (940).

Par ailleurs, Backstrom sera le deuxième hockeyeur de la cuvée 2006 du repêchage amateur à franchir le cap des 900 parties; maintenant avec les Coyotes de l’Arizona, Phil Kessel en comptait 998 en date de mercredi.

Ayant amorcé son parcours dans le circuit Bettman en 2007-2008, le numéro 19 des «Caps» revendique 876 points, dont 644 mentions d’aide. Ce total de passes décisives lui vaut le premier rang de la ligue à ce chapitre depuis son arrivée.

Backstrom a récolté 74 points en 80 sorties au cours de la dernière campagne et en a obtenu trois en quatre affrontements cette année. En inscrivant un but et une aide aux dépens des Stars de Dallas, mardi, il a porté à 234 son total de matchs à vie avec au moins deux points.