Shapovalov dominé par le «Djoker»

Novak Djokovic, no 1 mondial, s'est montré intraitable mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Shanghai pour éliminer le Canadien Denis Shapovalov (36e) 6-3, 6-3 en 1h10 de jeu.

Le Serbe, tenant du titre, affrontera jeudi John Isner (17e), tombeur du Français Lucas Pouille en deux manches (7-5, 6-3), pour une place en quarts de finale.

Pour son entrée en lice à Shanghai, où il était exempté de premier tour comme toutes les principales têtes de série, le quadruple vainqueur qui défend sa place de N.1 mondial en cette fin de saison a joué un tennis quasiment parfait.

Selon les statistiques de l'ATP, il n'a concédé qu'une balle de break, marqué 21 coups gagnants, remporté 39 points sur 47 sur son service, a marqué 89% des points joués sur son premier service et réussi 74% de premières balles, marqué 3 as et commis aucune double faute.

Djokovic est sur la lancée du tournoi ATP 500 de Tokyo qu'il a remporté la semaine dernière pour son retour à la compétition après un abandon en 8es de finale à l'US Open en raison d'une épaule douloureuse.