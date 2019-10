Sept joueurs de l’Académie réalisent un rêve

L’équipe nationale canadienne des moins de 17 ans s’envolera vers l’Argentine vendredi pour y amorcer son dernier camp préparatoire avant la Coupe du monde.

Pour l’occasion, Soccer Canada a fait appel à 23 joueurs à travers le pays, dont sept évoluant au sein de l’Académie de l’Impact : Keesean Ferdinand, Maxime Bourgeois, Sean Rea, Matthew Catavolo, Tomas Giraldo, Mouhamadou Kane et Benjamin Collins.

Visiblement, l’Académie fonctionne à merveille.

«Pour nous, c’est toujours un étalon de mesure, a expliqué le directeur administratif des opérations de l’Impact, Patrick Leduc. Si tu as plusieurs joueurs qui sont choisis par l’équipe nationale, c’est signe que tu fais du travail qui est reconnu. [...] C’est un niveau de compétition qui est plus élevé, alors on veut que nos jeunes jouent contre les meilleurs et reviennent avec ce bagage-là, puis qu’on puisse en bénéficier.»

La plupart de ces jeunes ont aidé le Canada à se qualifier pour la Coupe du monde.

En mai dernier, ils ont atteint la demi-finale du championnat de la CONCACAF... et ils ont montré que les Canadiens savaient jouer au soccer.

«L’histoire du Canada au foot n’est pas spectaculaire, a admis le milieu de terrain Tomas Giraldo, mais on veut écrire notre propre histoire sans tenir compte de ce qui s’est passé. On est conscients qu’on est un peu les underdogs de la compétition.»

«Les équipes ne savent pas à quoi s’attendre, a ajouté Matthew Catavolo. On a une grosse équipe avec beaucoup de joueurs talentueux. Je pense qu’il faut être prêts à tout donner pour le badge.»

Défi de taille

Mais le défi en sera un de taille au Brésil.

Le 26 octobre, au tout premier match du tournoi, les Canadiens se frotteront à l’équipe hôtesse... les Brésiliens, à Brasilia.

«On voit les Neymar et Ronaldinho qui ont porté ce maillot dans leur jeune âge, a rappelé le défenseur Keesean Ferdinand. On va jouer contre ce club-là, alors c’est sûr que c’est un peu intimidant.»

Outre le Brésil, le groupe du Canada est composé de la Nouvelle-Zélande et de l’Angola.

Début du tournoi : le 26 octobre avec un match Canada-Brésil. Ça fait rêver!

(Voyez le reportage de Nicolas A Martineau dans la vidéo ci-dessus)